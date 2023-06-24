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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المنتخب الأوليمبى يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة النيجر

المنتخب الاوليمبى
المنتخب الاوليمبى

يختتم المنتخب الأوليمبي تدريباته مساء اليوم السبت، استعدادا لمواجهة منتخب النيجر غدا الأحد فى افتتاح مشوار الفريقين ببطولة إفريقيا تحت ٢٣ عاما المؤهلة بدورها لأوليمبياد باريس ٢٠٢٤.

وفضل البرازيلي روجيرو ميكالى المدير الفنى للفراعنة اقتصار مران اليوم على النواحي الخططية وتحفيظ اللاعبين بعض الجمل والمهام التى ستساعدهم فى إنهاء مواجهة النيجر لصالحهم، وذلك بعد دراسة نقاط القوة والضعف فى الفريق المنافس بمعرفة الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي. 

وأدى المنتخب الأوليمبي مرانه على مدار اليومين الماضيين بمدينة طنجة، استعدادا للقاء النيجر فى أولي مبارياته بالمجموعة الثانية  غدا الأحد المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، باستاد ابن بطوطة  فى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التى تقام بالمغرب من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل وهي البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

وجاء تدريب المنتخب متنوعا على مدار اليومين الماضيين، تحت إشراف البرازيلي ميكالي المدير الفني، حيث شهد عودة قوية للنجم المتألق إبراهيم عادل والذى كان يعاني من إجهاد بسيط فى العضلة الخلفية أبعدته عن تشكيلة الفراعنة فى ودية الكونغو التى انتهت بالتعادل السلبى، وشارك إبراهيم عادل فى التدريب بعد الاطمئنان التام على سلامته. 

وطالب ميكالي اللاعبين بالتركيز الشديد فى مباريات الدور الأول واستغلال الفرص من أجل الفوز والتأهل للدور التالي ومن ثم ضمان التأهل لأوليمبياد باريس. 

ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين، المجموعة الأولى تضم: المغرب وغانا وغينيا والكونغو.. والمجموعة الثانية: مصر ومالى والجابون والنيجر.   

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول الى الثالث مباشرة إلى أوليمبياد باريس 2024 بينما يلعب المنتخب صاحب المركز الرابع مع نظيره من قارة آسيا على التذكرة الرابعة والتأهل للأوليمبياد المقبل.

استعدادا استاد ابن بطوطة الأحد المقبل الاول البرازيلي روجيرو ميكالي إبراهيم عادل البرازيلي ميكالي

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