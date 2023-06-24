جامعة الزقازيق تنظم قافلة تنموية شاملة لقرية الربعمائة بمنيا القمح

تابعت الدكتورة جيهان يسري، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، صباح اليوم السبت، تجهيزات القافلة الطبية التنموية الشاملة لقرية الربعمائة مركز منيا القمح، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي، رئيس الجامعة، وضمن خطة القطاع وجامعة الزقازيق الخدمية لقرى ومراكز محافظة الشرقية الأكثر احتياجًا، وتنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين.

واطمأنت على تواجد الأطباء في 14 تخصصًا طبيًا في الباطنة، المتوطنة، القلب، الصدر، الجراحة، طب الأسرة، الرمد، الأنف والأذن، العظام، المسالك، الروماتيزم، المخ والأعصاب، الأطفال، الجلدية.

وتفقدت كذلك المشاركين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة لتنظيم الندوات التوعوية عن تدوير المخلفات المنزلية والإرشاد الزراعي، بالإضافة إلى المشاركين في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل ضمن مبادرة صنايعية مصر.

وفي سياقٍ متصل، أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مرورًا على القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية الملاك التابعة لمركز ومدينة أبوحماد، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالقافلة، وذلك في حضور الشحات حسن، رئيس الوحدة المحلية بقرية الملاك، والدكتور أحمد عبدالحكيم منسق عام القوافل الطبية بالمديرية، والدكتور يوسف النجار مدير الإدارة الصحية بأبوحماد.

وتفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية توقيع الكشف الطبي على المرضى في التخصصات الطبية المختلفة والتي تشمل "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، الجلدية والتناسلية، تنظيم الأسرة، الرمد، أنف وأذن وحنجرة، المسالك البولية، الروماتيزم والتأهيل"، وإجراء الفحوصات المعملية والكشف عن أمراض السكر والضغط، وصرف العلاج اللازم للمرضى مجانًا، وبلغ ما تم توقيع الكشف الطبي عليه حتى وقت الزيارة أكثر من 400 مريض، وقام الدكتور هشام مسعود بالتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى أثناء العمل.