متحدث الخارجية يحتفى باليوم العالمى للمرأة فى الدبلوماسية (صور)

احتفى السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، اليوم السبت، باليوم العالمي للمرأة في الدبلوماسية.

وقال متحدث وزارة الخارجية، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: "فى اليوم العالمي للمرأة في الدبلوماسية، نبعث بتحية تقدير وعرفان لتاريخ مشرف من العمل الدءوب والتضحيات التى تتحملها المرأة فى السلك الدبلوماسى المصري".

ونشر السفير أحمد أبوزيد صورًا لأبرز الدبلوماسيات المصريات، متابعًا: "تستمر وزارة الخارجية في دعم دبلوماسياتها لأداء مهامهن في خدمة الوطن وتمثيله خير تمثيل بما يعكس الوجه الحضاري للمرأة المصرية".