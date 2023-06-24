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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

متحدث الخارجية يحتفى باليوم العالمى للمرأة فى الدبلوماسية (صور)

السفير أحمد أبو زيد
السفير أحمد أبو زيد

احتفى السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، اليوم السبت، باليوم العالمي للمرأة في الدبلوماسية. 

وقال متحدث وزارة الخارجية، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: "فى اليوم العالمي للمرأة في الدبلوماسية، نبعث بتحية تقدير وعرفان لتاريخ مشرف من العمل الدءوب والتضحيات التى تتحملها المرأة فى السلك الدبلوماسى المصري". 

ونشر السفير أحمد أبوزيد صورًا لأبرز الدبلوماسيات المصريات، متابعًا: "تستمر وزارة الخارجية في دعم دبلوماسياتها لأداء مهامهن في خدمة الوطن وتمثيله خير تمثيل بما يعكس الوجه الحضاري للمرأة المصرية". 

الخارجية اليوم العالمي للمرأة الدبلوماسية متحدث الخارجية السفير أحمد أبو زيد

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