فعاليات قطاع الإنتاج الثقافي في الأسبوع الأخير من يونيو

ينظم قطاع الإنتاج الثقافي بقطاعاته المختلفة برئاسة المخرج خالد جلال، الأسبوع الأخير من شهر يونيو عدد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والندوات التثقيفية والتوعوية والعروض المسرحية والأفلام التسجيلية، وتتمثل في الآتي:

مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، هذا الاسبوع ملتقى الجمهورية للفنون الإبداعية والبصرية، بحضو الفنان حلمى أبو حسين، وذلك يوم السبت 24 يونيو، في تمام الخامة مساء، وتعد لندوة النشر الإلكتروني وحقوق الملكية الفكرية.

مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا

يجرى مركز الهناجر للفنون الاستعداد لبروفات العرض المسرحي" أنوف حمراء" من إخراج محمد الصغير.

المركز القومي للسينما

يجري المركز القومي للسينما بروفات الفيلم الروائي القصير " نحن" من إخراج محمد أحمد عبده، وهو في مرحلة التصوير الآن، ويجرى تصوير فيلم "بعد نصر" وبليغ عاشق النغم"، وفيلم المعهد العالي للسينما، وفيلم السمسمية، وفيلم " 4 ستات .. سوق الخميس"، كما يجرى تصوير فيلم " دي مجرد المرحلة" .

البيت الفني للمسرح

يجرى البيت الفني للمسرح هذا الاسبوع الاستعداد والتجهيز لهذه العروض وهى: مسرحية يوم عاصم جدًا، ومسرحية "قبل الخروج". لعرضها في أيام عيد الأضحى المبارك.

البيت الفني للفنون الشعبية

يجرى البيت الفني للفنون الشعبية البروفات النهائية لمسرحيتي" قمر الغجر" ومسرحية " افتح يا سمسم". لعرضهما خلال عيد الأضحى المبارك.

العروض المسرحية على مسارح قطاع الإنتاج

وتستمر مسارح قطاع الإنتاج الثقافي في عرض عدد من العروض المسرحية التي بدأتها في مطلع شهر يونيو، وهى:

مسرح الطليعة: يعرض مسرحية بيت روز، وباب عشق، بينما ينظم المسرح أوكسترا الطليعية في قاعة صلاح عبد الصبور أيام السبت و الاثنين والأربعاء من كل أسبوع.

المسرح الكوميدي: يعرض مسرحية " طيب وامير" بمشاركة مجموعة من الفنانين الصاعدين.

مسرح السلام: يعرض مسرحية "سيب نفسك" كل أسبوع خلال شهر يونيو.

المسرح القومي: يعرض مسرحية " سيدتي أنا" كل أيام الأسبوع في الساعة التاسعة مساءًا، من كل أسبوع ما عدا الأربعاء، بطولة عدد من النجوم منهم: نضال الشافعي، داليا البحري، وغيرهم.

مسرح البالون: يعرض خلال شهر يونيو العرض المسرحي" اشهد يا زمان" من بطولة حنان شوقي، طارق الدسوقي، ليلى صدقي، وغيرهم من الفنانين.

وأما قاعة صلاح جاهين تقدم العرض المسرحي "يا شيخ سلامة" من تأليف الكاتب يسرى حسان.

مسرح العرائس: يقدم المسرح عرض "محطة مصر"، بينما مسرح الغد يقدم مسرحية " دكتور ستوكمان"، ومسرح الشباب يقدم مسرحية "ياسين وبهية".

السيرك القومي بالعجوزة

ويعرض السيرك على مدار الأسبوع مجموعة متنوعة من العروض الفنية والفقرات وفقرة الوحوش المفترسة مع الأسود وتقدمها الفنانة ناهد الحلو، وعدد من الفقرات منها: البليتشو والمشي على النصف عجلة التي تنال إعجاب الزوار من الأطفال والجمهور.