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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة التضامن تشهد اليوم العالمي لمكافحة تعاطي المخدرات غدا

نيفين القباج
نيفين القباج

تشهد الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عصر غدا الأحد، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة تعاطي المخدرات بمشاركة المتطوعين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وطلاب وطالبات كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان، بحضور الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بمقر كلية التربية الرياضية بشارع فيصل الرئيسى بمحافظة الجيزة.

وتتضمن الفعاليات استعراض نماذج محاكاة عن تنفيذ الانشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان من خلال أساليب ابتكارية وابداعية تتماشى مع كل مرحلة عمرية من الفئات المستهدفة بهدف رفع الوعى بأضرار تعاطى المخدرات وتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة عن المخدرات ومسببات الإدمان وكيفية الوقاية منها.

كما ستتضمن الفعاليات العاب رياضية "كرة قدم وكرة السلة وكرة يد وكرة الطائرة" في إطار حملة “أنت أقوى من المخدرات”.

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج الدكتور عمرو عثمان الإحتفال باليوم العالمي الإدمان والتعاطي

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