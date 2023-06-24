كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.. أبرز إنجازات الرئيس في بني سويف

حظيت محافظة بني سويف، "لؤلؤة الصعيد" خلال الـ 9 سنوات الماضية باهتمام كبير بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، واهتمامه بالتنمية نحو صعيد مصر، حيث كان للمحافظة نصيبا من عدد كبير من المشروعات القومية والخدمية والتنموية.

وتستعرض "الدستور" أهم تلك المشروعات في بني سويف، وهي كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، من ضمن عدد كبير من الكليات والمعاهد فريدة من نوعها تم افتتاحها داخل الكلية.

وتعد كلية علوم الملاح وتكنولوجيا الفضاء من الكليات المتخصصة والأولى من نوعها في الشرق الأوسط في مجالات الملاحة الفضائية وتطبيقات وتكنولوجيا الفضاء، وتضم الكلية 3 أقسام رئيسية هي: قسم الملاحة الفضائية، قسم علوم الفضاء وقسم اتصالات الفضاء لذلك.

تعد من الكليات التى تعمل من خلال لائحة متميزة ومبتكره تهدف إلى مواكبة التطور الذى يشهده العالم فى علوم تكنولوجيات الفضاء، وتستغرق مدة الدراسة بالكلية 5 سنوات بنظام الساعات المعتمدة، وتعد دمجًا لدراسة العلوم الأساسية والعلوم الهندسية الخاصة بتكنولوجيا الفضاء والصناعات المرتبطة بها، ليحصل الخريج بعد إتمام دراسته على درجة البكالوريوس فى علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.

يمكن لخريجي كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، الالتحاق بعدة وظائف فور الانتهاء من دراسته، أبرزها «الهيئة العامة للأرصاد الجوية، هيئة الاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء، وزارات الاتصالات والكهرباء والطاقة والبحث العلمي، الملاحة البحرية والجوية، هيئة الطيران المدني، الجامعات ومراكز البحث العلمي، المطارات، قسم علوم الفضاء، برنامج الفضاء المصري، وكالة الفضاء المصرية، المركز القومي للبحوث، شركات البترول، مصانع الإنتاج الحربي وغيرها من المصانع المدنية، مصانع الإلكترونيات، الطيران المدني والمطارات، المحطات الأرضية للأقمار الصناعية، جميع شركات المحمول».

وتشهد الكلية إقبالا كبيراً من الطلاب للالتحاق بالكلية من جميع محافظات الجمهورية.