ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.. أبرز إنجازات الرئيس في بني سويف

جامعة بنى سويف
جامعة بنى سويف

حظيت محافظة بني سويف، "لؤلؤة الصعيد" خلال الـ 9 سنوات الماضية باهتمام كبير بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، واهتمامه بالتنمية نحو صعيد مصر، حيث كان للمحافظة نصيبا من عدد كبير من المشروعات القومية والخدمية والتنموية.

وتستعرض "الدستور" أهم تلك المشروعات في بني سويف، وهي كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، من ضمن عدد كبير من الكليات والمعاهد فريدة من نوعها تم افتتاحها داخل الكلية.

وتعد كلية علوم الملاح  وتكنولوجيا الفضاء  من الكليات المتخصصة والأولى من نوعها في الشرق الأوسط في مجالات الملاحة الفضائية وتطبيقات وتكنولوجيا الفضاء، وتضم الكلية 3 أقسام رئيسية هي: قسم الملاحة الفضائية، قسم علوم الفضاء وقسم اتصالات الفضاء لذلك.

تعد من الكليات التى تعمل من خلال لائحة متميزة ومبتكره تهدف إلى مواكبة التطور الذى يشهده العالم فى علوم تكنولوجيات الفضاء، وتستغرق مدة الدراسة بالكلية 5 سنوات بنظام الساعات المعتمدة، وتعد دمجًا لدراسة العلوم الأساسية والعلوم الهندسية الخاصة بتكنولوجيا الفضاء والصناعات المرتبطة بها، ليحصل الخريج بعد إتمام دراسته على درجة البكالوريوس فى علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.

يمكن لخريجي كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، الالتحاق بعدة وظائف فور الانتهاء من دراسته، أبرزها «الهيئة العامة للأرصاد الجوية، هيئة الاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء، وزارات الاتصالات والكهرباء والطاقة والبحث العلمي، الملاحة البحرية والجوية، هيئة الطيران المدني، الجامعات ومراكز البحث العلمي، المطارات، قسم علوم الفضاء، برنامج الفضاء المصري، وكالة الفضاء المصرية، المركز القومي للبحوث، شركات البترول، مصانع الإنتاج الحربي وغيرها من المصانع المدنية، مصانع الإلكترونيات، الطيران المدني والمطارات، المحطات الأرضية للأقمار الصناعية، جميع شركات المحمول».

وتشهد الكلية إقبالا كبيراً من الطلاب للالتحاق بالكلية من جميع محافظات الجمهورية.

الفضاء المصرية الكهرباء والطاقة المشروعات القومية والخدمية والتنموية بني سويف هيئة الطيران المدني شركات المحمول علوم الفضاء

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لمواجهة التعدى على المساحات الخضراء فى أكتوبر

قائد "فاجنر" يرد على بوتين: اتخذت الطريق الخطأ.. قريبًا سيكون لنا رئيس جديد

إدراج 13 جامعة مصرية فى تصنيف "ليدن" العالمى

طعنة في ظهر بوتين أم حرب نفسية.. ماذا يحدث بين روسيا ومجموعة فاجنر؟

مدبولى: نقل المقابر لتطوير "القاهرة" مثل نقل 22 معبدًا لبناء السد العالى

رحيل المخرج جميل المغازى عن عمر يناهز 84 عامًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

الحسين عبدالرازق

رِِجل الغُراب والمُساكنة وفصل الخِطاب!

محمد مصطفى أبو شامة

يا رب تُوعِدْهم يا رب

حسين دعسة

خبراء مكافحة الإرهاب فى الأمم المتحدة: إفريقيا هى بؤرة الإرهاب فى العالم

صفاء النجار

لوفر أبوظبى فاترينة عرض رائعة للحضارات العالمية «5-5»

سارة شريف

نتنياهو وأوربان.. غرام فى بودابست

د.كريمة الحفناوى

المؤسسات الثقافية الحكومية والأهلية والحوار الوطنى

ماجد حبته

مودى.. واشنطن ثم القاهرة

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية