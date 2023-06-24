ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مياه المنوفية": تطهير محطات رفع وشبكات الصرف الصحي استعدادًا لعيد الأضحى

تطهير الشبكات
تطهير الشبكات

استعدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، لاستقبال عيد الأضحى المبارك بتكليفات من الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لجميع رؤساء الأفرع التابعة بضرورة العمل على تطهير مطابق الصرف الصحي استعدادًا لأي طوارئ قد تحدث في الشبكات والمحطات.

وأشار إلى أنه تم وضع خطة مع رؤساء الأفرع للقيام بأعمال التطهير والتسليك اللازم لغرف ومطابق وشبكات الصرف الصحي ضمن الإجراءات التي اتخذتها الشركة استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك تنفيذًا لتعليمات اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة، واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أي مشكلات تطرأ في حينها والعمل على حلها فورًَا، خاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.

وذكر أنه تم تنفيذ حملة توعوية لنشر رسالة الشركة، وتعريف المواطنين بضرورة الحفاظ على شبكات الصرف الصحي، وتجنب إلقاء مخلفات الأضاحي التي تؤدي إلى حدوث انسداد وطفح صرف صحي وتلف بخطوط الشبكات لتوعية المواطنين بأهمية التعامل السليم مع شبكات الصرف الصحي.

أستقبال عيد الأضحي استعدادا الأضحي المبارك الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المشاكل المتعلقة المحافظة انتظام العمل

الأكثر قراءة

رسالة تحذيرية من "الدفاع الروسية" لـ"مقاتلى فاجنر": تم خداعكم

الكرملين يُعلن عن كلمة مرتقبة لبوتين بعد تمرد "فاجنر"

اليوم.. رئيس الوزراء يتفقد مشروعات القاهرة التاريخية

مصر تدخل موسوعة "جينيس" بتنفيذ أكبر شعار للتوعية بالسرطان فى العالم

"بيت الروبى" يتصدر شباك التذاكر بـ9 ملايين جنيه فى 3 أيام

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تُحيي تذكار عودة رفات مارمرقس إلى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مصطفى أبو شامة

يا رب تُوعِدْهم يا رب

حسين دعسة

خبراء مكافحة الإرهاب فى الأمم المتحدة: إفريقيا هى بؤرة الإرهاب فى العالم

صفاء النجار

لوفر أبوظبى فاترينة عرض رائعة للحضارات العالمية «5-5»

سارة شريف

نتنياهو وأوربان.. غرام فى بودابست

د.كريمة الحفناوى

المؤسسات الثقافية الحكومية والأهلية والحوار الوطنى

ماجد حبته

مودى.. واشنطن ثم القاهرة

بسنت حسن

الخيط الرفيع بين القاتل و الشهيد

خالد حريب

أشرف أمين. . النجار الذي أبدع

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية