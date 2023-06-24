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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

غدًا.. وادي النطرون تحتفل بمرور عام على افتتاح مسار العائلة المقدسة

كنسية
كنسية

تتأهب كنيسة ماريوحنا الحبيب ويوسف الرامي بوادي النطرون، غدًا الأحد، للاحتفال السنوي الذي تقيمه مدينة وادي النطرون لدخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، ومرور عام على افتتاح مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون.

يٌشارك في الاحتفال عددًا من الكهنة الكنيسة إلى جانب الشعب القبطي بمدينة وادي النطرون.
وتحتفل الكنائس المسيحية في يونيو من كل عام بذكري دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر.

وكان قد افتتح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة في مايو 2022 مسار العائلة المقدسة بمدينة وادى النطرون بحضور الأنبا أغابيوس رئيس دير الأنبا بيشوى والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء (السريان والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأوضح وزير السياحة والآثار، أن الوزارة قامت بتقديم مبلغ 24 مليون جنيه كمساهمة لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين من المصريين والسائحين بنقاط مسار العائلة المقدسة فى البحيرة، حيث تم عمل مجموعة من المظلات ومقاعد الجلوس وتجهيز ساحات ديرى الأنبا بيشوى والسريان، مضيفًا أن أعمال رفع كفاءة البنية السياحية تضمنت المساهمة فى أعمال ترميم دير الأنبا بيشوى والانتهاء من تصميم مخطط لنقاط الخدمات السياحية (3 نقاط) التي ستخصص لمساهمة المجتمع المحلي (الشباب – المرأة المعيلة) لعرض منتجات، وخدمة النشاط السياحي في المنطقة.

افتتاح مسار العائلة المقدسة الانبا اغابيوس الانبا أرميا ا كنيسة ماريوحنا الحبيب ويوسف الرامي بوادي النطرون لدخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر ومرور عام على أفتتاح مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون

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