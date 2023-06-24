ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رامى جلال: مصر دولة عظمى فى الثقافة والحضارة

النائب رامى جلال
النائب رامى جلال

قال النائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يجب أن يكون هناك تعاونيات ثقافية مثل التعاونيات الموجودة في كثير من المؤسسات لأن مصر دولة عظمى عالمياً فى الثقافة والحضارة، وقصور الثقافة يجب أن يكون لها دوراً كبيرا في تطوير الوضع الراهن.

 

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول موضوع "المؤسسات الثقافية.. وكيفية تعظيم الاستفادة منها" في ضوء مناقشة مخرجات وقضايا المحور المجتمعي بالحوار الوطني.

 

وأكد جلال، على أن وزراء الثقافة لا يشتبكون مع المشاكل الحقيقية لقصور الثقافة ولابد أن تتوقف حالة اللا نشاط وأن يكون هناك تطور كبير في الثقافة فى مصر، مشيراً إلى أن دول مرتكزة على القوة الناعمة المصرية وأصبحت لها معالم، والمشكلة الحقيقية أنه لا يوجد تشبيك بين التعليم والثقافة ولابد من إنشاء كليات للمسرح فى مصر.

 

أدار الحوار خلال الصالون؛ مصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى من الصالون؛ الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، عبير العريان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما شارك في الجلسة الثانية من الصالون، النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والكاتب الصحفى لؤي الخطيب، والكاتب الصحفي تامر عبده أمين.

 

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني .

النائب رامي جلال الشيوخ تنسيقية التعاونيات المؤسسات الثقافة والحضارة الوضع الراهن الجلسة الأولى

الأكثر قراءة

خبير تحكيمى يكشف مدى صحة ركلة جزاء الزمالك أمام فاركو

كنزى بنت عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

مصطفى بكرى يكشف تفاصيل اللقاء الذى جمع محمد مرسى بالفريق السيسى بقصر القبة

البيت الأبيض: واشنطن تتوقع تتبع الهند سقف أسعار النفط الروسى لمجموعة السبع

5 أخطاء رئيسية سبقت الانفجار الداخلى الكارثى لغواصة تيتان

وفاة شاب وإصابة فتاة فى حادث سير مروع بالتجمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مصطفى أبو شامة

يا رب تُوعِدْهم يا رب

حسين دعسة

خبراء مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة : إفريقيا هي بؤرة الإرهاب في العالم؟

صفاء النجار

لوفر أبوظبى فاترينة عرض رائعة للحضارات العالمية «5-5»

سارة شريف

نتنياهو وأوربان.. غرام فى بودابست

د.كريمة الحفناوى

المؤسسات الثقافية الحكومية والأهلية والحوار الوطنى

ماجد حبته

مودى.. واشنطن ثم القاهرة

بسنت حسن

الخيط الرفيع بين القاتل و الشهيد

خالد حريب

أشرف أمين. . النجار الذي أبدع

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية