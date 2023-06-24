رحلة الأديب سمير الفيل فى منتدى الثقافة والإبداع بمكتبة مصر العامة بدمياط

رحلة الأديب سمير الفيل في منتدى الثقافة والإبداع بمكتبة مصر العامة بدمياط، حيث تعقد في تمام الساعة السادسة من مساء غد الأحد، أمسية جديدة من أمسيات منتدي الثقافة والإبداع والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية.

تعقد الأمسية التي تتناول مسيرة الكاتب القاص سمير الفيل، في مكتبة مصر العامة ــ فرع دمياط، بعزبة البرج، وتكريم واحتفاء بمسيرة "الفيل" الإبداعية، وتكريم لمسيرة عطاءه الأدبية، والأمسية إدارة وحوار الكاتب الصحفي طارق الطاهر.

كما يروي خلالها الأديب القاص سمير الفيل، الفائز مؤخرًا بجائزة ساويرس للقصة القصيرة فرع كبار الأدباء، مشواره الثري والجوائز التي حصل عليها، كما يتطرق اللقاء في بانوراما شاملة حول تجربته الأدبية خاصة في مجال فن القصة القصيرة.

إطلالة على مسيرة الكاتب سمير الفيل الإبداعية

والكاتب سمير الفيل، قاص وروائي، من مواليد محافظة دمياط ويعيش فيها إلى اليوم ولم يتجه كباقي الكتاب إلى القاهرة، بل نشر أعماله وتحقق اسمه ونال الجوائز وهو في بلده دمياط.

قدم سمير الفيل خلال مشواره الأدبي العشرات من المجموعات القصصية التي ناهزت الخمس وعشرين مجموعة، أحدثها مجموعة "ذئاب مارقة"، والصادرة قبل أيام عن سلسلة أصوات أدبية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

يميل سمير الفيل أكثر إلى كتابة القصة القصيرة، والتي نشر فيها الكثير من المجموعات، نذكر من بينها: صندل أحمر، أتوبيس خط 77 ، جبل النرجس، كيف يحارب الجندي بلا خوذة، مكابدات الطفولة والصبا، حمام يطير، قبلات مميتة، ليمون مر، انتصاف ليل المدينة، أرجوحة، خوذة ونورس وحيد، وغيرها العديد من المجموعات القصصية.

كما له ثلاث روايات هي: "ظل الحجرة"، "وميض تلك الجبهة"، ورواية "رجال وشظايا"، وثلاث مجموعات شعرية وهي: ""ندهة من ريحة زمان"، "نتهجي الوطن في النور"، وديوان "سجادة الروح".

حصل الكاتب سمير الفيل على العديد من الجوائز والتكريمات، نذكر من بينها، جائزة الدولة التشجيعية للتفوق في الآداب في فرع القصة القصيرة عن مجموعته القصصية "جبل النرجس" دورة العام 2016، كما نال جائزة ساويرس للقصة القصيرة فرع كبار الأدباء لأفضل مجموعة قصصية عن مجموعته "أتوبيس خط 77" دورة العام 2020.