طالب ببنها يفوز بالمركز الثالث عالميا فى مسابقة شركة هواوى بمشاركة 120 ألف طالب

حصل الطالب عمر طارق ابن قرية ميت الحوفيين التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية والمقيد بالفرقة الرابعة بقسم الإتصالات والحاسبات لحصوله على المركز الثالث، في مجال الشبكات بمسابقة هواوي العالمية (Huawei ICT Competition) بدولة الصين مايو ٢٠٢٣ بمشاركة ١٢٠ ألف طالب من أكثر من ٧٤ دولة على مستوى العالم، متمنين له دوام التوفيق والنجاح.

وقال الطالب عمر طارق، إن مراحل المسابقة بدأت في شهر ديسمبر عام ٢٠٢٢ بامتحان تحديد المستوى المؤهل للامتحان القومي (National) على مستوى الجمهورية، وتأهل الطالب عمر طارق من ضمن ٢٤ طالبا على مستوى محافظات الجمهورية وتدرب بعدها لمدة شهر على أيدي مدربين من المعهد القومي للإتصالات NTI وأيضا من شركة هواوي وتم تقسيم ٢٤ طالبا إلى فرق كل فريق ٣ طلاب.

الطالب عمر طارق

وشارك الطالب عمر طارق ضمن فريق مكون من الطالب عمر طارق قسم الاتصالات والحاسبات بأكاديمية الشروق مع طالبة من كلية حاسبات ومعلومات بجامعة القاهرة وطالب من كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، وتأهل الفريق بعدها ضمن ٩ طلاب للامتحان الإقليمي (Regional) على مستوى شمال أفريقيا في منافسة مع أكثر من ١٨ فريقا من القارة الأفريقية، وحصل الفريق على المركز الأول على مستوى مصر والخامس على مستوي أفريقيا متأهلين بعدها للمرحلة الأخيرة في المستوى العالمي (Global) في دولة الصين بمدينة (Shenzhen)، استعداداً للمسابقة النهائية حصلت الفرق المتأهلة على تدريب لمدة شهر آخر على أيدي مدربين من هواوي، شمل التدريب جزي ميداني عملي على أجهزة من الشركة ثم كانت فعاليات الامتحان والحفل الختامي في الفترة من ٢٤ مايو ٢٠٢٣ إلى ٢٧ مايو ٢٠٢٣، وحصل الفريق علي المركز الثالث على مستوى العالم في مجال الشبكات بعد امتحان استمر ٨ ساعات متتالية.