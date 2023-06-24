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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطنون: مبادرة كلنا واحد رحمتنا من جشع التجار

مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد

بدأت فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد التي ترحم المواطنين من جشع التجار تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمدة شهرين، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وثورة 30 يونيو.

وقالت مرفت محمد، أحد المواطنين لـ"الدستور": "مبادرة كلنا واحد من أفضل المبادرات التي رحمتنا من جشع التجار خاصة في فترة المواسم، وينتظرها الكثير من المواطنين، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي جعل المبادرة ممتدة بشكل كبير في جميع المحافظات وجميع المناسبات سواء في رمضان أو عيد الفطر أو عيد الأضحي".

وأضافت: "أسعار اللحوم داخل مبادرة كلنا واحد أرخص بكثير من محلات الجزارة، ويوجد جميع الأنواع سواء بلدي أو ضاني أو حتى سوداني بسعر مخفض حوالي 30٪، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأضافت هناء سعيد، أحد المستفيدين من مبادرة كلنا واحد: "السلع الغذائية متوفرة بشكل كبير داخل شوادر المبادرة، وبأسعار أقل بكثير من أسعار المحلات، تلك المبادرات التي يسعى الرئيس لتوفيرها رحمتنا من غلاء الأسعار وجشع التجار؛ لأن معظمهم يستغل فترة المواسم ويقومون بغلاء الأسعار".

وأكد عبدالعزيز محمد، أن مبادرة كلنا واحد ترحم المواطن المصري من غلاء الأسعار التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية، وأن الرئيس السيسي لم ينسى الفئة الضعيفة أو المتوسطة، وتلك المبادرة وفرت عليهم الكثير سواء في شراء اللحوم أو السلع الغذائية أو حتى مستلزمات المنازل.

وأطلقت وزارة الداخلية المرحلة الـ23 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بجودة عالية وبخصومات خاصة احتفالًا بتلك المناسبة ليصبح إجمالي الكيانات المشاركة في الفعالية حتى الآن عدد 57 مولًا تجاريًا، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

30 يونيو أسعار اللحوم الثالثة والعشرين الأضحي المبارك السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي المرحلة الـ23 من مبادرة كلنا واحد بمناسبة عيد الأضحى المبارك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي

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