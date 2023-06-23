ماهر فرغلي: الوعي السياسي ليس حكراً على ذوي المؤهلات العليا

قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، الإعلام يلعب دوراً مهماً وحيوياً في التعليم وزيادة الوعي عند الأجيال المقبلة، خاصة وأن الوعي يعني الإدراك والإحاطة، معبراً: "الوعي هو أن يدرك المواطن الأزمات التي تدور حوله، بجانب إدراك الجوانب الإيجابية أيضاً".

الوعي السياسي

وأكد ماهر فرغلي، خلال مداخلة لقائه ببرنامج "بصراحة" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الوعي السياسي غير مقتصر على فئة المتعلمين، حيث الوعي السياسي لا يقصد به على الإطلاق حفظ المصطلحات السياسية، معبراً: "من الممكن أن يكون لدى رجل بسيط في الشارع وعي سياسي كبير، نظراً للخلفية الثقافية التي توجد بداخله عن الأحداث التي يمر بها الوطن".

علاقة الوعي بالعلم

وأضاف في حديثه، أن الوعي السياسي مرتبط بالفهم الصحيح لما يحدث في المجتمع، فلا يصح أن يكون هناك تحيز واضح لفئة بعينها، وذلك لأن هذا التحيز لن ينتج عنه وعي حقيقي، قائلاً: "هناك رجل متعلم وحاصل على دكتوراه أو ماجستير ويخضع لتأثير السوشيال ميديا وأناس أعداء للدولة وهو لا يعي ذلك".