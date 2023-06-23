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الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: 30 يونيو أنقذتنا من مستقبل "الإخوان" المظلم

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن المستقبل كان سيصبح مظلما إذا فشلت ثورة 30 يونيو في إسقاط حكم جماعة الإخوان الإرهابية، ومن ثم من شارك في مسار يمكن أن يكون مميتاً عليه أن يشارك في البناء.

الخلاف في الوطن

وأكد ضياء رشوان، خلال لقائه ببرنامج "ثم ماذا حدث" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الخلاف في الوطن غير ضار إذا كان هناك التزام بالدستور ولا يتم ممارسة العنف أو الدعوة إليه، فمن حق المواطنين الاعتراض والتعبير بحرية طالما أن السلمية تغلب التفكير.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر الجيش بالنزول لدعم الشعب بعد احتشاد الملايين في الميادين خلال ثورة 30 يونيو.

ضياء رشوان منسق الحوار الوطني القاهرة الإخبارية ثم ماذا حدث ثورة 30يونيو

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