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الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| أمين الفتوى يروي موقفًا إنسانيًا لرسول الله مع حفيديه (فيديو)

الدكتور عمرو الورداني
الدكتور عمرو الورداني

أوضح الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية، كواليس العلاقة التي ربطت النبي صلى الله عليه وسلم، بحفيديه الحسن والحسين.

وأضاف "الورداني"، اليوم الجمعة، خلال برنامج "إسلامنا بالمصري" المذاع عبر قناة "الناس"، أن الرسول الكريم كان يصلي ويجثوا للحسنين فيركبان على ظهره ويقل لهما “نعم الجمل جملكما.. ونعم العدلان أنتما"، مشيرًا إلى أن أحد الرجال من الصحابة قال لهم “نعم الفرس لكما.. ونعم الفارسان هما”. 

وأوضح أمين الفتوى، أن الرسول في إحدى خطبه، أقبل عليه الحسن والحسين، فعندما رآهما الرسول نزل من على المنبر وأخذهما وصعد بهما ثم قال “صدق الله حين قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة” رأيت هاذين فلم أصبر ثم أخذ يخطب مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الرسول هنا يعلمنا أن علاقة الجد بالأحفاد علاقة تتغير فيها الأحكام.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس تعامل الرسول مع أحفاده إسلامنا بالمصري دار الافتاء المصرية الحسن والحسين لاقة الجد بالأحفاد

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