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الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أسعار صكوك الأضاحي 2023 كما حددتها وزارة الأوقاف المصرية

صك الأضحية
صك الأضحية

أسعار صكوك الأضاحى 2023 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل وذلك مع اقتراب موسم الأضاحي ودخول عيد الأضحى المبارك 2023 ميلاديًا.

الدستور تستعرض خلال التقرير التالي جميع لاتفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

سعر صك الأضحية كما حددته وزارة الأوقاف المصرية:

من جانبها حددت وزارة الأوقاف المصرية تفاصيل صك الأضحية 2023 من خلال وزارة  الأوقاف وأسعار الصكوك وجاءت كالتالي:

سعر الصك يبدأ من 4000 جنيه ويصل  إلى 8000 جنيه.

وعلى صعيد متصل أتاحت وزارة الأوقاف إمكانية شراء صك الأضحية 2023 من عدة منافذ أو عدة أماكن وهي كالتالي:

- مديريات وزارة الأوقاف المختلفة على مستوى الجمهورية.

- من خلال حسابات صكوك الإطعام في البنوك المختلفة وهي

- البنك المركزي حساب رقم: 2 / 22222 / 450 /9

- بنك مصر حساب رقم: 1400001009999999

-‏البنك الأهلي حساب: 0013070465285400014

-‏البنك الزراعي حساب:919002000155711006

- من خلال المساجد التابعة لها  على مستوى المحافظات.

- خلال مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية على الرقم: 0163600034039818

- من خلال خدمة فوري.

- دفع قيمة الصك إلكترونيًّا من خلال المحفظة الإلكترونية.

 

تعرف على أسعار صك الأضحية من الأوقاف؟

وسعرت وزارة الأوقاف المصرية صك الأضحية حسب نوع الأضحية وهي كالتالي:

- قيمة صك الأضحية للأضاحي المستوردة 4000 جنيه.

- قيمة صك الأضحية للأضاحي البلدية 8000 جنيه.

تعرف على حكم شراء صك الأضحية

نشرت دار الإفتاء المصرية على موقعها الإلكتروني حكم الشرع في شراء صك الأضحية، مؤكدة أن صك الأضحية هو مشروع إنساني خيري يستهدف الإنابة عن المضحي في ذبح الأضحية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا.

وأشارت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أن الصك "صك الأضحية" هو عبارة عن نوع من أنواع الوكالة وهي جائزة في النيابة عن الذابح في الأضحية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما يعتبر صك الأضحية بمثابة عقد شراء للأضحية وعقد توكيل بالذبح، وهذا جائز شرعًا إذا روعيت شروطه.

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