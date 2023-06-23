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الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: كلمة السيسى فى مؤتمر ميثاق التمويل العالمى الجديد "مواجهة مع العالم المتقدم"

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مؤتمر ميثاق التمويل العالمي الجديد ليس مجرد مؤتمر عابر، لكن الحديث خلاله كان على تأثير الدول الصناعية الكبرى على المناخ، وتأثير ذلك على الدول النامية.

وأضاف الباز خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن تغير المناح جاء نتيجة ممارسات الدول المتقدم، الذي أدى إلى انقلاب الطبيعة على البشر، موضحًا أن مصر تأثرت هي ودول كثيرة من تغير المناخ، وارتفاع درجات الحراة والتقلبات الجوية تسببت في خسائر كبيرة بالمحاصيل الزراعية، وتهدد البشر.

ولفت إلى أن مصر في مؤتمر “كوب 27” في شرم الشيخ، أكدت ضرورة تحويل الوجود إلى إجراءات على الأرض، منوها بأن الرئيس السيسي أكد ضرورة أن يأخذ العالم خطوات على الطريق الصحيح، ويدعم الدول المتأثرة من تغيرات المناخ.

وتابع: "الرئيس في ختام كلمته بمؤتمر ميثاق التمويل الجديد تحدث عن الـ100 مليار دولار وأكد أن هذا المبلغ ليس مجرد منحة، وقال لدول العالم المتقدم إن كل دولة تدخل في شراكة مع الدول النامية، ولا تعطيها مجرد منحة ولكن تعمل فيها وتقيم مشروعات وتكسب هي كمان".

ولفت إلى أن الرئيس السيسي كان خلال خطابه يلقي طوق النجاة لدول العالم المتقدم ويمنحهم أفكارا حتى يفوا بوعودهم، متابعا: "مصر وكأنها كانت تحاسب العالم المتقدم على ما فعله، وكلمة السيسي في مؤتمر ميثاق التمويل العالم الجديد اعتبرها مواجهة مع العالم المتقدم".

محمد الباز الدول الصناعية الكبرى المناخ اخر النهار

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