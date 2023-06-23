مصطفى بكرى يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ"هانيبال القذافى"

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن تفاصيل الحالة الصحية لهانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، ولك بعد إضرابه عن الطعام.

وقال بكري، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الحالة الصحية لهانيبال تتداعى وتم نقله لمستشفى في إحدى المناطق اللبنانية بعد تدهور حالته الصحية داخل السجن عقب إضرابه عن الطعام، احتجاجا على سجنه منذ 2015 بدون محاكمة.

ولفت إلى أن محاميته تقول إنه حالته في تدهور مستمر، ولا علاقة له باختفاء الإمام الصدر، وقالت إنه رهينة سياسية، بينما قال بول رومانس رئيس فريق الدفاع عن هانيبال، أنه قابل موكله في محبسه، ووجد أن ملامحه بدت شاحبة، ويعاني صداعا في الرأس وتراخيًا في العضلات وحالة جوع شديد نتيجة الإضراب الذي بدأه في 3 يونيو.

ووجه بكري، نداء للعالم وللأمم المتحدة ومجلس الأمن والعفو الدولية وكل منظمات حقوق الإنسان، ميدل ايست ووتش، قائلًا: "انقذوا هانيبال القذافي، لو حدث له شيء دمه في رقبتكم جميعًا، حالته خطيرة، نتمنى نرى تدخلا بالإفراج عنه، هانيبال مشرف على الموت بعد 8 سنوات سجن في جريمة لم يرتكبها وبلا تهمة محددة، أليس له حقوق إنسان؟ عند اختفاء الإمام الصدر كان هانيبال عمره 3 سنوات".

وأضاف: "بقول للمجتمع الدولي ما موقفكم مما يحدث لهانيبال القذافي؟".