الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

جسدت معاناة متضررى زلزال سوريا فى "الدوم".. مَن هى الفنانة ياسمين أيمن؟

ياسمين أيمن
ياسمين أيمن

رحلت عن عالمنا، منذ قليل، الفنانة الشابة ياسمين أيمن، بعد تعرضها لحادث سير مروع بمنطقة التجمع الأول، تعرضت على إثره لإصابات بالغة تسببت في وفاتها.

وأثار خبر وفاة الفنانة الشابة جدلًا واسعًا بين رواد المواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها في عمر صغير، وأصيب عدد كبير بالصدمة بعد خبر وفاتها المفاجئ بسبب حادث سير مروع بمنطقة التجمع الأول.

الراحلة ياسمين أيمن، فنانة تشكيلية، شاركت في برنامج اكتشاف المواهب الشهير “الدوم” من خلال نحتها عدة تماثيل كان من بينها تمثال جسدت خلاله معاناة متضرري زلزال سوريا، وعرضته على لجنة التحكيم في مرحلة التصفيات النصف نهائية.

واستطاعت “ياسمين” وقتها أن تخطف الأجواء، وتلفت الأنظار بموهبتها في تجسيد الواقع من خلال الفن التشكيلي.

وعلقت وقتها على تمثال زلزال سوريا: “أنا كان عندي صديقة سورية كانت بتتكلم معايا عن أقاربها المتضررين من الزلزال، وأنا كان ليا وجهة نظر إني شايفة إن الناس اللي طلعت من الحِطام ده بعد عدة أيام واستحملوا الظروف دي هيكونوا أقوى ومتمسكين بالحياة أكتر من أي حد، والبنت دي متمسكة رغم الحِطام اللي حواليها، ومتمسكة بالأمل رغم كل الصعاب”.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من قسم شرطة التجمع الأول، مفاده انقلاب سيارة بأحد الكمبوندات بدائرة القسم ووجود متوفى ومصابة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات إسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين انقلاب سيارة ملاكي بداخلها الفنانة ياسمين أيمن وآخر كان رفقتها وأسفر الحادث عن مصرع الرجل، فيما أصيبت السيدة بإصابات بالغة وتم نقلها للمستشفى فى حالة حرجة للغاية.

ويعمل رجال المباحث على جمع التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وأمر اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اسفر إصابات الأج الاجهزه آفة أكي بداخله بمنطقة التجمع

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