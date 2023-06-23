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الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مسئول بالجمعية الملكية البريطانية: الصراع بين الحكومة والنقابات أثر سلبًا على اقتصاد بريطانيا

بريطانيا
بريطانيا

قال أفزال برفيز، مسؤول بالجمعية الملكية البريطانية، إن هناك تقييد وحد من الحريات في بريطانيا، لافتًا إلى أن أهم شيء هو حرية التعبير وحرية التظاهر، وهذا القانون لا يجب أن يوقف الحريات، بل الهدف منه هو تحقيق الحد الأدنى من حماية مصالح المواطنين في قطاعات؛ مثل قطاع الصحة وقطاع الطاقة وقطاع النقل والحفاظ على مستويات الخدمة بالحد الأدنى.

وأضاف برفيز خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج 10 داونينج ستريت، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن ما رأيناه يحدث من خلال الإضرابات في السنوات الأخيرة هو أن النقابات والاتحادات صارت لها قوة كبيرة جدًا، وصارت لها قوة تدميرية غير متوازنة من أجل تحقيق ما تهدف إليه. 

وأوضح أن الصراع بين الحكومة والاتحادات والنقابات أثر على الاقتصاد البريطاني، وأدى إلى تقييده وانكماشه في ظل جائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا ومستويات من عدم اليقين، ولا يمكن أن نحقق أي شيء إذا كان الاقتصاد البريطاني مقيدًا ومنكمشًا وإذا كانت حكومتنا مقيدةً لا تستطيع أداء عملها، وهذا القانون من أجل مستويات الحد الأدنى ويهدف إلى تحقيق المستوى الأدنى من الخدمات.

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