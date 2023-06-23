"القومي لثقافة الطفل" ينتهي من تحكيم مسابقة "رحلة عبر العصور" في دورتها الثالثة

أعلن المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف عن موعد إعلان نتيجة الدورة الثالثة من مسابقة "رحلة عبر العصور".

المسابقة تدور حول العصور التاريخية الكثيرة التي مرت بمصر وتركت وراءها آثار عظيمة منها (متاحف ومعابد وكنائس وأديرة ومساجد)، وتهدف المسابقة إلى تعريف الطفل بتاريخ بلده وحضارتها، وإطلاق العنان لخياله واكتشاف قدراته الفنية في الإبداع، والعمل على تنميتها من خلال عمل مجسم فني لأحد المعالم الأثرية مثل (تمثال أبي الهول- القناع الذهبي للملك توت عنخ أمون- الكنيسة المعلقة- قلعة قيتباي- إلخ)، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وإشراف الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

يذكر أنه قد شارك في المسابقة الكثير من الأطفال من داخل جمهورية مصر العربية، وتم تحكيمها بالحديقة الثقافية للأطفال من قبل مجموعة من المتخصصين، وسيتم إعلان النتيجة يوم الأحد القادم 25 يونيو 2023 على الموقع الإلكتروني للمركز.