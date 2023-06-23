مصطفى بكرى عن تقرير الإيكونوميست: مقالات مدفوعة الأجر ومضحكة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الإخوان مستمرون في محاولاتهم لتشكيك الشعب في كل شيء على أرض الوطن، لكن الشعب أعطاهم درس وعظة وعبرة في أكثر من مرة.

وأضاف خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن شعب مصر متمسك ببلده ويخاف عليها، يتحمل الألم الاقتصادي والوجع ولدينا ثقة أننا سنخرج من الأزمة.

ولفت إلى أن من يقرأ تقرير صنودق النقد الدولي سيجد كلاما إيجابيا كثيرا عن مصر وتوقعات بتحسن المؤشرات الاقتصادية، أما تقرير مجلة الإيكونوميست، كتبه مجموعة حاقدين تسخرهم أجهزة معروفة لا هدف لهم إلا نشر أخبار كاذبة، وكلها معلومات رخيصة وأي شخص سيقرأ التقرير سيضحك عليهم.

وأردف: "عارفين من عامل علاقات وبيدفع لمجلات وجرائد لا هدف لها إلا الإساءة للبلد".