الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول تعليق من نجم منتخب الجزائر بعد ارتباطه بالانتقال إلى الزمالك

أيمن محيوص مهاجم
أيمن محيوص مهاجم الجزائر

ارتبط اسم أيمن محيوص، مهاجم فريق اتحاد العاصمة ومنتخب الجزائر، بالانتقال إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت في الساعات القليلة الماضية، عن تواجد اسم اللاعب ضمن قائمة من اللاعبين المرشحين للانتقال إلى القلعة البيضاء في الميركاتو الصيفي.

وتواصل "الدستور" مع المهاجم الجزائري الذي نفى تلقيه أي اتصالات من جانب مسئولي الزمالك خلال الفترة الماضية على عكس ما تردد.

ولم يمانع محيوص من الانتقال إلى الزمالك، خلال الفترة المقبلة، بشرط تحقيق ناديه الاستفادة المادية.

يُذكر أن اتحاد العاصمة قد فتح خطوط الاتصال مع اللاعب من أجل تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية شهر يونيو الجاري.

ويرغب اتحاد العاصمة في تحقيق الاستفادة المادية من اللاعب الذي تألق في بطولة الكونفيدرالية وكأس الأمم للمحليين مع منتخب الجزائر، وصار هدفًا للعديد من الأندية.

وكان "محيوص" قد سجل 10 أهداف وصنع هدفا وحيدا في 32 مباراة خاضها مع الفريق الجزائري هذا الموسم.

أيمن محيوص اتحاد العاصمة الجزائر منتخب الجزائر الزمالك

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