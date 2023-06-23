غدًا.. "صالون الإعلام" يناقش ثورة يونيو.. 10 سنوات من البناء ومواجهة التحديات

يعقد "صالون الإعلام" الشهري ندوته الشهرية بالتعاون مع مكتبة مصر العامة تحت عنوان ثورة يونيو.. 10 سنوات من البناء ومواجهة التحديات.

ويتحدث في الندوة كل من اللواء طارق مهدي رئيس المنتدى المصري للإعلام واللواء دكتور هاني حافظ مستشار الأشعة للقوات المسلحة ورئيس أقسام الأشعة بالمجمع الطبي للقوات المسلحة المعادي، رئيس الجمعية المصرية للأمان والجودة في الأشعة والتصوير الطبي والكاتب محمد عزام والدكتور أيمن فؤاد مستشار المجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتور ضياء حلمي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية والكاتب والمحلل السياسي أحمد عبد الله وأيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الاعلاميين ويدير الندوة الكاتب الصحفي أحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور ويصاحب الندوة فرقة نجوم الطوب بقيادة الدكتور مصطفى أحمد.

وأكد أيمن عدلي مؤسس صالون الإعلان أن الندوة تناقش مكتسبات ثورة يونيو على كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاعلامية مع نخبة مختارة من الشخصيات العامة على أن يتم إجراء حوار مفتوح مع رواد الصالون حيث تركز الندوة على 20 سنوات من النجاحات والتحديات الدولة المصرية.

الندوة تعقد السبت 24 يونيو الخامسة مساء بمكتبة مصر العامة بالدقي بمشاركة شخصيات عامة وإعلاميين ومثقفين.