ads
الجمعة 23 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدًا.. "صالون الإعلام" يناقش ثورة يونيو.. 10 سنوات من البناء ومواجهة التحديات

صالون الاعلام
صالون الاعلام

يعقد "صالون الإعلام" الشهري ندوته الشهرية بالتعاون مع مكتبة مصر العامة تحت عنوان ثورة يونيو.. 10 سنوات من البناء ومواجهة التحديات.

ويتحدث في الندوة كل من اللواء طارق مهدي رئيس المنتدى المصري للإعلام واللواء دكتور هاني حافظ مستشار الأشعة للقوات المسلحة ورئيس أقسام الأشعة بالمجمع الطبي للقوات المسلحة المعادي، رئيس الجمعية المصرية للأمان والجودة في الأشعة والتصوير الطبي والكاتب محمد عزام والدكتور أيمن فؤاد مستشار المجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتور ضياء حلمي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية والكاتب والمحلل السياسي أحمد عبد الله وأيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الاعلاميين ويدير الندوة الكاتب الصحفي أحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور ويصاحب الندوة فرقة نجوم الطوب بقيادة الدكتور مصطفى أحمد.

وأكد أيمن عدلي مؤسس صالون الإعلان أن الندوة تناقش مكتسبات ثورة يونيو على كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاعلامية مع نخبة مختارة من الشخصيات العامة على أن يتم إجراء حوار مفتوح مع رواد الصالون حيث تركز الندوة على 20 سنوات من النجاحات والتحديات الدولة المصرية.

الندوة تعقد السبت 24 يونيو الخامسة مساء بمكتبة مصر العامة بالدقي بمشاركة شخصيات عامة وإعلاميين ومثقفين.

للقوات لقوات المسلحة لدقي لجمع مواج مواجة مكتبة مصر العامة بالدقي

الأكثر قراءة

إصابة الفنانة ياسمين أيمن فى حادث سير مروع

جسدت معاناة متضررى زلزال سوريا فى "الدوم".. مَن هى الفنانة ياسمين أيمن؟

لقاء ودى بين الرئيس السيسى وولى العهد السعودى فى فرنسا

قادت على سرعة 200 كم.. الكشف عن سبب انقلاب سيارة الفنانة ياسمين أيمن

"آمون وبتاح وحورس".. مناطق قد لا تعرفها عن الذهب في مصر بمنجم السكري

مصرع شخص وإصابة سيدة إثر انقلاب سيارة فى التجمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

لوفر أبوظبى فاترينة عرض رائعة للحضارات العالمية «5-5»

سارة شريف

نتنياهو وأوربان.. غرام فى بودابست

د.كريمة الحفناوى

المؤسسات الثقافية الحكومية والأهلية والحوار الوطنى

ماجد حبته

مودى.. واشنطن ثم القاهرة

بسنت حسن

الخيط الرفيع بين القاتل و الشهيد

خالد حريب

أشرف أمين. . النجار الذي أبدع

مؤمن المحمدي

كرتونة بيض عشان أشرف

لواء. محسن الفحام

المعلومات.. وحرية تداولها

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية

قوات الاحتلال تعتدى على مسيرة احتجاجية فى القدس