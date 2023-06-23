ممثل الصين بمجلس الأمن: يجب أن يبقى استخدام الأسلحة النووية خطًا أحمر

قال ممثل الصين لدى الأمم المتحدة، إن القتال في أوكرانيا يستمر في التوسع، وتدمير سد كاخوفكا واستمرار القتال يزيد المخاطر الكبرى، وقد يتحقق أي سيناريو كارثي، داعيًا روسيا وأوكرانيا بالتحلى بضبط النفس.

وأضاف خلال جلسة مجلس الأمن بشأن استخدام المسيرات في أوكرانيا: "يجب أن يبقى استخدام الأسلحة النووية خطًا أحمر، تجنبًا لنقطة اللاعودة، وضمان عدم خروج الوضع في أوكرانيا عن السيطرة".

ودعا مندوب الصين الأطراف المعنية للالتزام بالقانون الدولي، والإيفاء بموجب حماية المدنيين وضمان سلامة النساء والأطفال، واحترام حقوق أسرى الحرب.

وأعرب عن قلق الصين بشأن أثر الحرب على تعافي الاقتصاد العالمي، ولا سيما بلوغ الدول النامية لأهداف التنمية المستدامة بعد جائحة كوفيد.

ودعا للحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد الصناعية والتجارية، وأن ترفع الدول الغربية التدابير الأحادية والجزاءات، كما يجب تطبيق اتفاق الحبوب بشكل متوازن، مردفًا: "لا بد من بذل الجهود لتعزيز الحوار، وترحب الصين بزيارة وفد سلام يضم قادة من 6 دول إفريقية لروسيا وأوكرانيا".