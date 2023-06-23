الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بدء تنسيقية الشباب لمناظرة حول "هل يتعرض الرجل المصري للعنف؟" (فيديو)

مناظرة تنسيقية شباب
مناظرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

بدأت اليوم الجمعة، مناظرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  حول “هل يتعرض الرجل المصري للعنف؟”.

وتدير المناظرة، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ويشارك في المناظرة؛ النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، المحامية مها أبوبكر، عضو لجنة المرأة في نقابة المحامين. 

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، ثبت مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الرجل المصري المناظرة التنسيقية النائبة إيرين سعيد الصالونات النقاشية

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