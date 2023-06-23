السيطرة على حريق محدود فى شقة سكنية بالتبين

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق محدود نشب في شقة سكنية بمنطقة التبين، ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارًا يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة التبين، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق في شقة سكينة بالطابق الأول في عقار مكون من أربعة طوابق، وتم فرض كردون أمني حول العقار لعدم امتداد النيران إلى العقارات المجاورة.

تم إجراء عمليات التبريد، ولم يسفر الحريق عن ثمة إصابات أو خسائر في الأرواح وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم تحرير محضر الواقعة وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب خبراء الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الحريق، كما طلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.