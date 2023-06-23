الجمعة 23 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق محدود فى شقة سكنية بالتبين

حريق شقة
حريق شقة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق محدود نشب في شقة سكنية بمنطقة التبين، ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارًا يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة التبين، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق في شقة سكينة بالطابق الأول في عقار مكون من أربعة طوابق، وتم فرض كردون أمني حول العقار لعدم امتداد النيران إلى العقارات المجاورة.

تم إجراء عمليات التبريد، ولم يسفر الحريق عن ثمة إصابات أو خسائر في الأرواح وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم تحرير محضر الواقعة وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب خبراء الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الحريق، كما طلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

الأكثر قراءة

استقبال بالورد والهدايا.. أسرة "جوارديولًا" فى جولة بين معالم "أم الدنيا" (صور)

تراجع أسعار الذهب خلال موسم عيد الأضحى.. والتجار "موسم واتضرب"

تقرير يكشف سر انهيار الغواصة المفقودة فى أعماق البحار

الداخلية: زيادة منافذ "كلنا واحد" بالتزامن مع ذكرى 30 يونيو (فيديو)

كولر يحسم مصير الغانى كوادو دواه مهاجم فريق نورنبرج الألمانى

ماذا تعلمون أولادكم ؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

لوفر أبوظبى فاترينة عرض رائعة للحضارات العالمية «5-5»

سارة شريف

نتنياهو وأوربان.. غرام فى بودابست

د.كريمة الحفناوى

المؤسسات الثقافية الحكومية والأهلية والحوار الوطنى

ماجد حبته

مودى.. واشنطن ثم القاهرة

بسنت حسن

الخيط الرفيع بين القاتل و الشهيد

خالد حريب

أشرف أمين. . النجار الذي أبدع

مؤمن المحمدي

كرتونة بيض عشان أشرف

لواء. محسن الفحام

المعلومات.. وحرية تداولها

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"نادى الأسير" يحذر من انتشار عدوى بين الأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال

وزير الأوقاف الفلسطينى يحذر من ازدياد اعتداءات المستوطنين على المساجد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين