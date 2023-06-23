نصيحة مهمة من مفتى الجمهورية للحجاج أثناء أداء المناسك

قال الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، إن الحج في الحجة التي حجها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سهلا ميسورا، وكان الناس مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاهدونه وما يقوم به من اعمال الحج، ويقول للناس جميعا خذوا عني مناسككم.

وتابع مفتى الجمهورية، خلال حلقة برنامج "للفتوى حكاية"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الجمعة: "والذي يبتعد عن رسول الله شيئا فيفعل فعلا فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأله عما فعل فيقول له صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم او اخر الا قال في هذا اليوم يوم النحر، افعل ولا حرج، فقامت القاعدة الكبيرة في اعمال الحج، قاعدة التيسير وقاعدة التسهيل والاخذ بالناس بما يحقق ان يقوموا بالشعائر في الاماكن المقدسة بيسر وسهولة وما يستطيعون".

وأضاف: "ولذلك وجدنا ما بين وقت وآخر يتطور الأمر في تنظيم الحج إلى مؤسسات تقوم على ذلك إلى أفراد يقومون على ذلك وفق تطور المجتمعات، إلى أن وصلنا أن الدول إنما تنظم عملية الحج في داخلها، بدءًا من الذين سيذهبون الحج هذا العام وتضع لهم إطارا في أعدادهم وسنهم وطبيعة ظروفهم، بما يتفق أيضًا مع إعداد الحج في الأماكن المقدسة وفقا نظرة ورعاية الدولة في المملكة العربية السعودية، فإنها تقول بأن المكان يسع كذا وعلى هذا فإنها تأخذ نسبة من هذه الدولة ومن نسبة من هذه الدولة إلى آخره، كما هو معلوم لدى الجميع".

واستكمل: "لكننا وجدنا هذا التنظيم في الحقيقة يؤدي حجاج بيت الله الحرام بهم إلى أن يقوموا بالتكليفات الشرعية. ويقومون بأعمال الحج وبأعمال العمرة بارتياح وبسهولة وبيسر قدر الإمكان بما لا يرهقهم وبما لا يفوت عليهم شعيرة من الشعائر إلى أن وجدنا أن الشركات وان مؤسسات ترسلها دولة وبعثات معينة بعثت الحج المصرية تقوم على أمر الحج، بتفاصيله كلها وبمن يقوم به من وزارة الداخلية أو وزارة التضامن أو الشركات السياحية أو غير ذلك، هناك تنسيق وترتيب بين البعثة المصرية وبين هذه الشركات التي تقوم على رعاية حجاج بيت الله الحرام، لكننا نلاحظ في أمر القيام بالشعائر والقيام بالأعمال التكليفية في الحج وجدنا أن منها ما يكون فرضا ومنها ما يكون سنة ومنها ما يكون تطوع إلى غير ذلك من تقسيمات الأعمال".

وواصل: "والحاج عندما يريد أن يذهب إلى بيت الله الحرام يريد أن يقوم بالحج كما هو، وكما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بصرف النظر عن تغير الحال وتغير الزمان، ولذلك وجدنا اجتهادات من العلماء بل هذه الشركات عندما تقوم بتنظيم الحج وفق رؤية البعثة المصرية، فإنها قبل ذلك وبعده إنما تقوم على أمر فقهي رصين ثابت، فهي لا تتصرف من تلقاء نفسها وإنما تعنى بالأمر الشرعي بداية، وتستشير دار الإفتاء المصرية كتابا يوجه حجاج بيت الله الحرام إلى ما يكون من الأعمال فرضا وما يكون سنة وما يمكن أن يستغني عنه في ظروف معينة، وهكذا فلا حرج على الحاج، عندما يؤدي الحج لا حرج عليه في هذه الحالة بل الواجب عليه أن يتبع التنظيم الذي تقره البعثة المصرية وأن يكون مع الجماعة، وأن يكون مع الشركات التي تنظم ولا يتخلف بحال من الأحوال عن هذا النظام، بحجة أنهم يخالفون، هم لم يخالفوا في شيء، وإنما طبقوا قاعدة التيسير.

وتابع: "ولذلك وجدنا مثلا حجاج بيت الله الحرام من المصريين قد لا يبيتون بمنى يوم التروية وليلة عرفة وإنما يبيتون في هذه الليلة في جبل عرفات، ويصبحون في يوم عرفة يوم التاسع يصبحون في عرفات ولا يبيتون بمنى، كما يفعل بعض الحجاج من الدول الأخرى، هذا لا حرج فيه لأننا عندما بحثنا هذه المسألة وجدنا أنها من السنن التي يمكن وفق التنظيم المعاصر أن يذهب الحاج إلى عرفات مباشرة، إذا عليك أيها الحاج أن تتبع التنظيم الحاصل في بلدك أو في بعثتك وأن تكون مع الجماعة للدوام وألا تتخلف عن ركبهم بأي عذر من الأعذار حتى لا ترتب أضرارًا على نفسك ولا ترتب أضرارًا أيضًا على من يقومون بتنظيم هذا الأمر من البعثة المصرية هناك".

وأضاف: "هذا كله مقرر شرعًا وثابت بالفتاوى الرسمية صحيحة التي ضمناها كتاب الحج والعمرة الذي أعطيناه لحجاج بيت الله الحرام وأخذوه معهم ولا حرج في هذه الحالة وعليك أن تطمئن أيها الحاج بأن حجك صحيح وانحجك إن شاء الله- سبحانه وتعالى- هو حج مقبول ومبرور إن شاء الله طالما أنك التزمت بال جدال ولا خصام ولا شيء تفعله من المحرمات في الحج وأنك تريد أن تعود إلى وطنك وإلى بلدك كيوم ولدتك وأمك في هذه الحالة تعود كذلك كما أخبر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- من حج فلم يرفق ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ودعاؤنا للجميع بأن يوفقهم وأن يرجعهم الله- سبحانه وتعالى- سالمين غانمين، حجهم مبرور وذنبهم مغفور".

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