الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ممثل ألبانيا: نحتاج لوقف الحرب الأوكرانية وتوجيه الإنفاق لمواجهة تغيرات المناخ

ممثل ألبانيا
ممثل ألبانيا

طالب ممثل ألبانيا في مجلس الأمن، بضرورة وقف الحرب في أوكرانيا، لافتًا إلى أن العديد من الأطفال قتلوا في الحرب الأوكرانية.

وأشار خلال جلسة مجلس الأمن بشأن استخدام المسيرات في أوكرانيا، إلى أن القادة الأفارقة يسعون إلى إحلال السلام في أوكرانيا.

وحذر من خطورة استدعاء المجرمين في روسيا وتجنيدهم للحرب، مؤكدًا أنه أمر خطير للغاية.

وأردف: "في بداية الحديث كان هناك حديث عن أن روسيا لن تقوم بجرائم حرب، لكن شاهدنا الكثير من الانتهاكات، واستدعاء الخارج من عن القانون ليصبحوا في صفوف الجيش أمر خطير".

وأشار إلى أن الحرب أنفق عليها مليارات كان يمكن أن تستخدم لأغراض أخرى، مثل الحد من تأثير التغيرات المناخية، لكن روسيا دمرت أكثر من 1500 مستشفى ومنشأة طبية في أوكرانيا، وأكثر من 10% من المؤسسات التعليمية، و50% من مولدات الكهرباء.

مجلس الأمن أوكرانيا الحرب الأوكرانية

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