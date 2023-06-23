الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأوقاف تعلن موعد إجراءات تسلم العمل للعاملين الناجحين في مسابقة العمال

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، موعد تسلم العمل للناجحين في مسابقة العمال 2022، بجانب المستندات المطلوبة من قبل الناجحين في مسابقة العمل لاستلام أعمالهم.

وقالت الصفحة الرسمية لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم، إن الأربعاء الموافق 12 يوليو 2023، هو موعد بدء إجراءات تسلم العمل للناجحين في مسابقة العمال ٢٠٢٢ م مع تقاضي كل منهم مبلغ ٣٥٠٠ شهريا الحد الأدنى للأجور من تاريخ تسلم العمل.

وحددت وزارة الأوقاف المستندات المطلوبة من قبل الناجحين في مسابقة العمل لاستلام أعمالهم، وهي: 
- صورة بطاقة الرقم القومي الوجهان (على أن تكون سارية) مع إحضار الأصل للاطلاع عليه. 
- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لوزارة الأوقاف.
- إقرار موقع من المرشح أمام المسئول عن إدارة الموارد البشرية، بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي، خلال الأربع سنوات السابقة وعدم حصوله على مؤهل دراسي أعلى من الإعدادية.
- نموذج الكشف الطبي من المجلس الطبي المختص بالتأمين الصحي وذلك لملء بياناته بمعرفة الموظف المختص وتوجيهه لأقرب مجلس طبي مختص بالتأمين الصحي لتوقيع الكشف الطبي وعمل تحليل المخدرات.
- شهادة الميلاد المميكنة.
- صورة وثيقة ( قسيمة ) الزواج للمتزوج مع الأصل للاطلاع عليه. 
- أصل المؤهل الحاصل عليه.
- شهاده تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
- إقرار الذمة المالية.
- إقرار الحالة الاجتماعية.
- عدد أربع صور شخصية حديثة.
- إقرار بقبول العمل بأي مديرية وفقا لاحتياجات الوزارة يوقعه أمام الموظف.
- ملف لحفظ المستندات.
 

ونبهت وزارة الأوقاف، على جميع المديريات عدم تلسيم أي شخص العمل إلا بعد وصول خطاب من الإدارة المركزية للموارد البشرية معتمدًا من الوكيل الدائم، ونشر أسمء من استوفوا الإجراءات ولهم حق تسلم العمل على الموقع الرسنمي للوزارة

وزارة الأوقاف بدء إجراءات تسلم العمل الناجحين في مسابقة العمال الحد الادنى للأجور مسابقة العمال 2022

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