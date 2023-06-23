الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"البحوث الإسلامية" يبدأ اليوم المقابلات الشخصية لاختيار مبعوثي الأزهر لدول العالم

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

بدأ مجمع البحوث الإسلامية اليوم، إجراء المقابلات الشخصية للذين اجتازوا الاختبارات التحريرية والشفوية من مدرسيّ ووعاظ الأزهر الشريف المتقدمين لمسابقة الابتعاث إلى الخارج للعام الحالي، وذلك بمقر مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر؛ حيث تستمر المقابلات على مدار أربعة أيام، بحضور لجنة من المتخصصين من المجمع وجامعة الأزهر.

وقال الدكتور نظير محمد عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن لجنة المقابلات الشخصية تستهدف خلال لقاءها بالمتقدمين الكشف عن الثقافة العامة والسمات المميزة لشخصية المتقدمين لتمثيل مصر والأزهر الشريف في مختلف دول العالم، فضلًا عن التحصيل العلمي والمعرفي لديهم، وكيفية مواجهة التحديات المعاصرة التي تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات.

أوضح الأمين العام أن لجنة المقابلات تحرص على الشفافية الكاملة في اختيار أفضل المتقدمين في المجالات المختلفة حيث يتم تسجيل جميع الاختبارات ويتم التقييم بناء على معايير موحدة، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة جاءت بعد الاختبارات التحريرية، والاختبارات الشفوية وما شهدته هذه المراحل من تدقيق في الاختيار.

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