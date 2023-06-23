انضمام كيانات تجارية جديدة لمبادرة "كلنا واحد" بمناسبة ذكرى 30 يونيو

كشفت وزارة الداخلية عن إنضمام عدد من السلاسل والكيانات لفعالية يوم 30/6/2023 التى تطلقها وزارة الداخلية ضمن المرحلة الـ23 من مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، أنه بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، لتصل حتى الآن بعدد (57) مول تجاري وعدد (201) سلسلة مواد غذائية ومطاعم وكيانات صناعية بإجمالي (1577) محل وذلك بجميع أنحاء الجمهورية لتوفير منتجاتها من مختلف السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية وتقديم خدماتها للمواطنين بخصومات خاصة.

انضمام عدد من الشركات والكيانات الصناعية والتجارية الكبرى وعدد من سلاسل المواد الغذائية والمطاعم لفعالية يوم 30/6/2023 التى تطلقها وزارة الداخلية ضمن المرحلة الـ23 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية للمواطنينبجودة عاليةوبخصومات خاصة إحتفالاً بتلك المناسبةليصبح إجمالى الكيانات المشاركة فى الفعاليةحتى الأنعدد 57 مول تجارىوكذا(44 سلسلة محل حلويات بإجمالى 349 فرعًا – 104 سلاسل مطاعم وكافيهات بإجمالي 629 فرعًا – 53 كيانًا صناعيًا بإجمالي 599 فرعًا، وذلك بإجمالي 1577 فرعًا بالإضافة إلى 36 منفذًا من منافذ مصر للبترول.

وستشهد المراكز التجارية المشاركة فى الفعالية العديد من المظاهر الاحتفالية للإعلان عن المبادرة والمشاركة فى الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

هذا إلى جانب إستمرار فعاليات المرحلة الـ 23 من مبادرة (كلنا واحد) والتي سبق إطلاقها لمدة شهرين إضافياً بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية.. والتي تم زيادة عدد فروع السلاسل بها لتصل إلى (1364) فرعًا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى (1026) منفذًا ثابتًا ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام.

وذلك من خلال الأماكن الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنتwww.moi.gov.eg.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين واستمراراً لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية في تكريس الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني من خلال المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والكيانات الصناعية والتجارية وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى والمطاعم ومحال الحلويات لتوفير منتجاتها المختلفة وتقديم خدماتها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وبمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.