الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يلتقى عددًا من ممثلى المجتمع المدنى ويشيد بدورهم الفعال

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية مع ممثلي المجتمع المدني

التقى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عددا من ممثلي المجتمع المدني لجروبات “واتس آب” الخدمية، وذلك لفتح باب التواصل والتعاون؛ كونهم حلقة وصل لنقل نبض الشارع السكندري، وشريكا أساسيا لتحقيق التنمية، انطلاقاً من إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2022 عامًا للمجتمع المدني.

وفي كلمته، أوضح اللواء محمد الشريف أن فكرة إنشاء "جروب واتس آب واحد" يجمع بين الأجهزة التنفيذية وممثلي المجتمع المدني لجروبات “واتس آب” الخدمية جاءت منذ 5 أشهر، وذلك بهدف سرعة إيصال نبض الشارع السكندري، والوقوف أولا بأول على جميع شكاوى واحتياجات المواطن السكندري، ما يصب في صالح المواطنين.

هذا وقد أشاد اللواء محمد الشريف بدور المجتمع المدني ومساهمته في استكمال جهود جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتقديم كافة الخدمات.

وأكد أن المحافظة تحرص دائمًا على تفعيل دور المجتمع المدني ودعم المبادرات للمشاركة في تحقيق رؤية مصر 2030 والمشروعات القومية والتنموية التي تمت على أرض الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط.

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الأجهزة التنفيذية رئيس الجمهورية ممثلي المجتمع المدني دعم المبادرات الإسكندرية

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