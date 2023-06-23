الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تغييرات المظاليم..عبد المقصود يقود بترول أسيوط وكيتا يتولى تدريب الأوليمبي

أحمد عبد المقصود
أحمد عبد المقصود

بدأت حركة التغيير في الأجهزة الفنية واللاعبين داخل الاندية التي تستعد للمشاركة في دوري المحترفين الذي سيتم تطبيقه الموسم المقبل ودوري القسم الثاني وعلى مستوى المدربين أصبح أحمد عبد المقصود مدرب الزمالك السابق مديرا فنيا لفريق بترول أسيوط خلفا لهشام عبد المنعم الذي قاد الفريق للصعود لدوري المحترفين .

وقرر مجلس إدارة النادي الأوليمبي برئاسة ناصر الشاذلي تعيين محمد كيتا مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم خلفا لسعيد عبد العزيز وتعيين محمد عبد المنعم رئيسا لقطاع الناشئين وعبد الله محمد مديرا لمدرسة الكرة .

وكان الأوليمبي قد فشل في الصعود لدوري المحترفين بعدما احتل المركز التاسع في المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني برصيد 37 نقطة بفارق 11 نقطة عن فريق بروكسي الذي احتل المركز السادس وتأهل لدورة الترقي .

وكان مجلس إدارة نادي لافيينا قد قرر تعيين أحمد عيد عبد الملك مدير فنيا لفريق الأول خلفا لمجري جورج جاليدي الذي فشل في قيادة الفريق للصعود للدوري الممتاز واكتفي باحتلال المركز الثاني في مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني والتأهل لدوري المحترفين .

وحقق أحمد عيد عبد الملك انجازين الموسم الماضي حيث قاد بني عبيد للصعود للقسم الثاني ثم قاد النجوم للتأهل لدور ي المحترفين .

وفي نادي دكرنس يفاضل مجلس الإدارة برئاسة خضر إبراهيم بين عدد من مدربين لاختيار واحد منهم لقيادة الفريق خلفا لحسام عبد العال الذي رحل بعد فشل الفريق في الصعود للدوري الممتاز وتضم قائمة الرشحين لتدريب دكرنس كل من علاء نوح وعبد الناصر محمد وعلاء إبراهيم وياسر الكناني .

وعلى مستوى اللاعبين تعاقد نادى تيم إف سي الصاعد لدوري القسم الثاني مع علي خليل لاعب شبان قنا لمدة موسمين في صفقة انتقال حر .

دوري القسم الثاني الأوليمبي بترول أسيوط أحمد عبد المقصود احمد عيد عبد الملك

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