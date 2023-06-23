مباحث الشروق تكشف لغز عصابة "الشرطة المزيفة"

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير مدير الأمن، من ضبط عناصر تشكيل عصابي انتحل صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين بدائرة قسم الشروق.

وقد أمر اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بتحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان العميد خالد سيف، مفتش مباحث بدر والشروق، قد تلقى إخطارا من المقدم أحمد عويس رئيس مباحث الشروق، يفيد بتمكن كلا من الرائد كريم علام، والرائد عمرو أشرف، معاوني المباحث بالقسم، من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" –بدائرة قسم شرطة الشروق ) بحوزتهما (2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – جهاز لاسلكى "هيكلى") لتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بأسلوب "انتحال صفة رجال الشرطة" حيث يقوما بإستئجار السيارات وإستخدامها فى إرتكاب الوقائع.

وأقر المتهمان بارتكابهم 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقة، وأقرا بإنفاقهما باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، كما تم ضبط السيارات المستخدمة فى ارتكاب تلك الوقائع، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهما بالسرقة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.