الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لأول مرة بـ"الرعاية الصحية".. فتح العيادات الخارجية الجمعة بمجمع الإسماعيلية الطبي

أعلن الدكتور محمد سامي حامد، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، عن تفعيل العيادات الخارجية للعيادات الأكثر ترددا  بمجمع الإسماعيلية الطبي، يوم الجمعة من كل أسبوع  بالفترة المسائية على أن تبدأ من الواحده ظهرا وحتى الثامنة مساءا، وذلك فى إطار السعي الدائم لتحسين تجربة المنتفع داخل منشآت فرع الهيئة بالإسماعيلية، وإزالة كافة التحديات للحصول على الخدمة الطبية بكل سهولة ويسر، وبأعلى معايير الجودة العالمية، وفقا لتعليمات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان.

وقال الدكتور حسين كساب، مدير مجمع الإسماعيلية الطبي، إن العيادات تشمل ”عيادات القلب، التخدير، الجراحة، الأنف والأذن، الباطنة، الأورام، النساء، الأطفال، العظام، الرمد”.

وأوضح الدكتور أحمد عبد اللطيف، مدير العيادات بالمجمع الطبي، أن العيادات تستقبل حالات الإحالة من مراكز ووحدات طب الأسرة  من خلال نظام عمل مميكن يضمن تيسير حصول المنتفعين على الخدمات الصحية بجودة عالية، مشيرًا إلى أنه تن وضع مخطط عام لتطوير العيادات بمجمع الإسماعيلية وتقليل عملية انتظار المرضى، وفقا للمعايير العالمية المحددة وفقا لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

وأوضح أن تشغيل العيادات الخارجية يوم الجمعة من كل أسبوع بالفترة المسائية، لن يؤثر على باقي أيام الأسبوع، مؤكدا على تواجد الفرق الطبية بكامل طاقتها في جميع أقسام مجمع الإسماعيلية الطبي، والالتزام بجدول النوبتجيات علي مدار الساعة، وذلك لتوفير كل الخدمات الطبية للمرضى بأعلى جودة ويسر، مؤكداً متابعته بصفة شخصية غرف المرضى بالأقسام الداخلية والاطمئنان من المرضى على جودة الخدمات المقدمة لهم وعدم وجود أي قصور فى الخدمات الطبية.

 

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