الجمعة 23 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال مشروع الأتوبيس الترددى الذكى

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال رفع الكمر المعدنى الخاص بكوبرى الأتوبيس الترددى الذكى (B.R.T) تحديداً أعلى نفق طريق الواحات دائرى مدينة 6 أكتوبر بطريق الواحات فى الإتجاه القادم من مدينتى (دريم- الفردوس)، إتجاه طريق الفيوم، وذلك ضمن مشروع محطات الأتوبيس الترددى الذكى على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، مما يستلزم الغلق الكلى لنفق الواحات صباح يوم السبت الموافق 24 /6 /2023 من الساعة الواحدة صباحاً حتى الساعة السادسة صباحاً.. وإجراء بعض التحويلات على النحو التالى:

القادم من مناطق دريم والفردوس ويرغب بالسير إتجاه الطريق الدائرى يستكمل السير بطريق الواحات أعلى النفق حتى فتحة الدوران الثانية الكائنة بعد نفق طريق الواحات.

الدوران والعودة مرة أخرى بطريق الواحات وإستكمال السير وصولاً حتى مطلع الطريق الدائرى.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الأتوبيس الترددي الادارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية الطريق الدائري القاهرة الكبرى تحويلات مرورية حول القاهرة الكبرى

الأكثر قراءة

غدًا.. الحكم فى 6 طعون أقامها مرتضى منصور بقضايا سب الخطيب ومحامى الأهلى

كولر يوافق على سفر حمدى فتحى إلى قطر

تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال مشروع الأتوبيس الترددى الذكى

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023 وقيمة الزيادة

بعد إعلان وفاة ركاب الغواصة "تايتان".. ما الانفجار الداخلي وكيف يحدث؟

محافظ أسيوط: رصف وتركيب الانترلوك بمدينة البدارى ضمن خطة رفع كفاءة الطرق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو

ماجد حبته

نحارب الفقر أم تغير المناخ؟

أحمد الصغير

كيف تُهزم الشعوب دون طلقة رصاص؟!

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"نادى الأسير" يحذر من انتشار عدوى بين الأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال

وزير الأوقاف الفلسطينى يحذر من ازدياد اعتداءات المستوطنين على المساجد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين