وزير الصحة يزور بورسعيد ويفتتح مجمع الشفاء الطبي بتكلفة نصف مليار جنيه

يزور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، محافظة بورسعيد اليوم الجمعة، وذلك لتفقد عدد من المنشآت الطبية بها ولقاء اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، كما يعقد اجتماعا مع الأطباء بمجمع التأمين الصحي الشامل.

ومن المقرر أن يفتتح وزير الصحة خلال زيارته مجمع الشفاء الطبي، التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية محافظة بورسعيد، والذي تم إنشاؤه من خلال تطوير مستشفيات التضامن والمبرة، وربطهم بشكل متطور ليصبحا أكبر مجمعًا طبيًا لتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتميزة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، وذلك بتكلفة إنشائية نصف مليار جنيه.

يضم مجمع الشفاء الطبي، أكثر من 300 سرير داخلي، كما يضم أقسام للاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والغسيل الكلوي، وغيرها من الأقسام المتخصصة، والتي سوف تكون إضافة كبيرة للمنظومة الصحية ببورسعيد.

وتم تجهيز مبنى مجمع الشفاء الطبي بـ محافظة بورسعيد علي أحدث طراز، كما تم تجهيزة بأعلي أجهزة متطورة، وتم توفير الكوادر الطبية، وذلك من أجل تقديم خدمات أفضل للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

كما يتفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير بمرافقة محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان الجناح البحري بمستشفي السلام التابع لهيئة الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل.

حيث يتكون المبني من 7 أدوار، ويستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى، ويضم المبنى الرئيسى للمستشفى 80 سريرا جديدا بجميع الأقسام، ويضم وحدة جديدة لمرضى الغسيل الكلوى بها 33 جهازا حديثا، ووحدة لقسطرة القلب والعناية المركزة بسعة 10 أسرة، وقسم الأشعة والتحاليل، و4 غرف للجراحات المختلفة، وغرف للولادة، وقسم لعلاج الحروق.

وأكد محافظ بورسعيد في تصريحات سابقة، أن منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد وفرت لكافة المواطنين الرعاية الصحية الكاملة، وحققت تقدم غير مسبوق في مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن، وذلك من خلال تطوير المؤسسات الطبية مستشفيات ووحدات صحية، وتدريب الكوادر البشرية على أعلى مستوى، والاستعانة بأحدث النظم والإمكانات الطبية، وأشار أن مجمع الشفاء الطبي والجناح البحري بمستشفي السلام سوف يكونان إضافة كبيرة للمنظومة الصحية بالمحافظة.

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