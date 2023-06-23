الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يوافق على سفر حمدى فتحى إلى قطر

حمدي فتحي
حمدي فتحي

وافق مارسيل كولر المدير الفني لنادي الأهلي، على سفر حمدي فتحي لاعب الفريق إلى قطر الأحد المقبل، للخضوع إلى الكشف الطبي تمهيدًا للإعلان عن انتقاله بشكل رسمي في الميركاتو الصيفي إلى فريق الوكرة.

وكشف مصدر مسئول بالجهاز الفني عن أن كولر وافق على طلب اللاعب بعد تمسكه بخوض التجربة لتأمين مستقبله ماديًا وتحقيق كل الألقاب مع الفريق.

وأضاف المصدر أن السويسري أخطر إدارة الكرة برغبته في بقاء اللاعب لأسباب فنية في ظل عدم وجود البديل المناسب لتعويض رحيله عن الأهلي.

وأشار المصدر إلى أن سفر حمدي فتحي مبكرًا إلى قطر لإنهاء كل الإجراءات الطبية، خاصة أن فريق الوكرة سيبدأ فترة إعداده للموسم الجديد أول شهر يوليو المقبل، ويرغب في حسم الصفقة، وأن الفريق سوف يغادر إلى أوروبا لخوض فترة الأعداد، وهو ما جعل كولر يوافق على سفر اللاعب واستبعاده من مباراة الفريق المقبلة أمام منتخب السويس في دور الـ32 لكأس مصر.

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