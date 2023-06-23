الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 42 هاربًا و19 بلطجيًا فى حملات أمنية مكبرة

حملات أمنية
حملات أمنية

شن قطاع الأمن العام حملات أمنية مكبرة على مدار اليوم، بالاشتراك مع مديريات الأمن والجهات المعنية لضبط كل مظاهر الخروج عن القانون.

وأسفرت جهود ضباط قطاع الأمن العام، في مجال ضبط التشكيلات العصابية عن ضبط تشكيلين عصابيين ضمّا 4 متهمين، ارتكبوا 7 حوادث متنوعة، كما تم ضبط 42 متهمًا هاربًا من المراقبات بحجوزات أقسام ومراكز الشرطة، و19 بلطجيًا.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية المكبرة.

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