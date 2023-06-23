الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس "الوطنية للإعلام": ماسبيرو له دور جوهرى فى الحفاظ على الهوية الوطنية

حسين زين
حسين زين

قال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حسين زين، إن التليفزيون والإذاعة المصرية وتراثهما الثقافي لهما دور جوهري في الحفاظ على الهوية الوطنية، مؤكدا أن تعزيز الثقافة والهوية من أهم الموضوعات التي تُناقَش في جلسات الحوار الوطني.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الهيئة تقدمت بمقترحات خلال جلسات لجنة الثقافة والهوية الوطنية في الحوار الوطني بشأن حفظ ونشر التراث المرئي المصري، الذي أسهم على مدار سنوات في تشكيل وعي أجيال؛ من برامج وتغطيات لمؤتمرات وحفلات ومسلسلات تليفزيونية، موضحًا: "لدينا ما يقارب مليون و200 ألف ساعة مرئية، ويكمُن التحدي الأكبر أمامنا الآن في رقمنته".

- انتهاء رقمنة 90% من تاريخ الإذاعة المصرية

وأكد أن الهيئة انتهت بالفعل من رقمنة 90% من تاريخ الإذاعة المصرية، بالإضافة لإطلاق قناتين، إحداهما "ماسبيرو زمان" لعرض التراث الفني والثقافي من الأعمال المصرية، والأخرى "ماسبيرو إف إم" لإحياء التراث الإذاعي، مشيرًا إلى حديثه خلال جلسات الحوار الوطني عن دور الإعلام المصري، ودور ماسبيرو الرائد في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز التراث والنواحي المجتمعية.

وأضاف أنه دعا أيضًا إلى إحياء برنامج القراءة للجميع، الذي يمثل جزءاً لا يتجزأ من المجتمع، وتشجيع الأسر على الاهتمام بالاطلاع والقراءة، سواء من مصادر ورقية أم رقمية، كما طالب بعودة المسارح على مستوى المحافظات والنجوع والقرى، لما لها من أهمية في نشر الوعي.

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