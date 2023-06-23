الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

شرطة المسطحات تضبط 32 قضية بـ3 محافظات

شرطة المسطحات
شرطة المسطحات

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، حملة مُكبرة استهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظات "كفرالشيخ، الجيزة، المنوفية" على مدار يومين أسفرت جهودها عن ضبط (32) قضية متنوعة.

فى مجال حماية الثروة الزراعية "الأعلاف والمخصبات الزراعية"، تم ضبط (3 محلات أعلاف –مصنع لإنتاج وتداول المخصبات الزراعية "بدون ترخيص") بمضبوطات بلغت (35 طن منتج نهائى أعلاف متنوعة ومخصبات زراعية) بدون بيانات وغير صالحة للإستخدامومغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر -خط إنتاج عشوائى غير مرخص لتعبئة وتداول المخصبات الزراعية -وجود مخالفات بيئية – عدم وجود سجل بيئى – عدم وجود سجل التخلص غير الأمن من المخلفات الخطرة).

فى مجال حماية البيئة "التفتيش البيئى، الصحة العامة" تم ضبط (5 ورش–مركز لتغيير وتجميع زيوت السيارات والطعام المتهالكة –4 منشآت طبية- مزرعة دواجن – مجزر دواجن - مغسلة سيارات – 3 مصانع -مخزن –"بدون ترخيص") بمضبوطات بلغت (130,4 طن منظفات صناعية– 15 طن و360000 مترو20000 شمعة مخلفات بلاستيكية ومصنعاتها "مجهولة المصدر وبدون بياناتمغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية) ومخالفات (عدم "وجود ترخيص مزاولة النشاط، وجود سجل الحالة البيئية، الموافقة البيئية، مطابقة غرفة تخزين  المخلفات والنفايات الخطرة للإشتراطات، وجود سجل تسليم وتسلم الأرقام والأقسام، وجود سجلات للمخلفات والمواد الطبية الخطرة، التخلص غير الآمن من المخلفات الخطرة، إرتداء العاملين مهمات الوقاية، وجود ترخيص تداول المواد والنفايات الطبية الخطرة، وجود تراخيص للمنشأة" غرفة النفايات غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات).

في مجال حماية "الثروة السمكية" تم ضبط (10) قضايا جوابي مخالفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات الثروة الزراعية الثروة السمكية البيئة والمسطحات الشرطة المتخصصة المخصبات الزراعية

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