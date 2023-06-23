كشف ملابسات فيديو تضرر شخص من عدم تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحه

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً تضرر صاحب الحساب من عدم تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحه ضد سيدتين، لقيامهما بالنصب عليه وآخرين، بدعوى توظيف أموال بدائرة قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط المحكوم عليهما (سيدتان – مقيمتان بدائرة قسم شرطة 15 مايو – لهما معلومات جنائية).، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.