الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف ملابسات فيديو تضرر شخص من عدم تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحه

حبس
حبس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً تضرر صاحب الحساب من عدم تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحه ضد سيدتين، لقيامهما بالنصب عليه وآخرين، بدعوى توظيف أموال بدائرة قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط المحكوم عليهما (سيدتان – مقيمتان بدائرة قسم شرطة 15 مايو – لهما معلومات جنائية).، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية التواصل الاجتماعي فيس بوك مديرية امن القاهرة ضبط المحكوم جمع المعلومات التحريات

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