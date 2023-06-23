الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهم بسرقة الدوائر الكهربائية وأسلاك المصاعد فى القاهرة

حبس
حبس

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عاطل لمزاولته نشاطا إجراميا، حيث تخصص في سرقة الدوائر الكهربائية والأسلاك الخاصة بالمصاعد بالقاهرة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما في مجال ضبط جرائم السرقة وملاحقة وضبط مرتكبيها.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية- له معلومات جنائية) وبحوزته (7) دوائر كهربائية خاصة بتشغيل المصاعد "مجهولة المصدر"، وبمناقشته عن مصدر تلك المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل عقار كائن بدائرة القسم بأسلوب "الخلع"، وأمكن التوصل للمجني عليه، وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة الدوائر الكهربائية والأسلاك الخاصة بالمصاعد بذات الأسلوب، واعترف بارتكاب واقعتيّ سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كل المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات، واتهماه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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