الجمعة 23 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: مشاركة الرئيس بقمة "ميثاق التمويل" تؤكد دور مصر فى التعبير عن قضايا الدول النامية

أحمد عاشور
أحمد عاشور

أكد أحمد عاشور عضو مجلس النواب أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الدولية ميثاق التمويل العالمي الجديد وتجري فعالياتها في فرنسا، تعكس عدة أمور ودلالات أبرزها مكانة مصر الاقتصادية في ظل النظام الاقتصادي العالمي الجديد، كأحد الاقتصادات الواعدة التي حققت معدلات نمو كبيرة خلال الفترة الماضية، وذلك رغم التحديات والأزمات العالمية، في ظل نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي والرؤية المصرية القائمة علي توصيات واضحة واسس ثابتة فيما يتعلق بمعدلات النمو والسياسات الاقتصادية المختلفة والمشروعات القومية الكبيرة وتجربة مصر التنموية وتعكس المشاركة التقدير الدولي للاقتصاد المصري والرؤية المصرية فيما يتعلق بتحقيق التنمية وكيفية مواجهة التحديات العالمية المختلفة.

وأضاف النائب أحمد عاشور في بيان له اليوم، أن مشاركة مصر بالقمة الدولية للتمويل، تعكس أيضًا الدور المصري الفاعل في التعبير عن قضايا ومطالب دول العالم النامي، خاصة الدول التي تضررت كثيرًا من الأزمات المتتابعة والمتزامنة ، بالإضافة إلي قضايا كثيرة عبرت عنها مصر مرارًا وتكرارًا، تتعلق بدعم الدول المتقدمة والغنية للدول النامية في مواجهة آثار التغيرات المناخية، والتداعيات السلبية لهذه الآثار.

وأشار إلى أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" في باريس، تعد من أهم الأحداث التي تشهدها المنطقة، حيث تأتي هذه المشاركة تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتعكس أهمية دور مصر في دعم المبادرات الدولية التي تستهدف دعم الدول النامية والأقل نموًا.

وقال الرئيس السيسي إن مصر استضافت قمة الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 27) فى شرم الشيخ، واستهدفت إبراز حجم المشكلة وضرورة تدبير التمويل اللازم لمواجهتها لكى نستطيع التحرك على المستويين الوطنى والدولى، لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.

الدول المتقدمة الرئيس عبد الفتاح السيسي العالم النامي القمة الدولية ميثاق التمويل العالمي الجديد برنامج الإصلاح الاقتصادي برنامج الاصلاح

الأكثر قراءة

قبل عيد الأضحى .. إقبال جماهيرى على مبادرة "كلنا واحد" بالمحافظات

مصرع ربة منزل فى حريق شقة بالدقى

حبس متهمين استوليا على بيانات بطاقات فيزا البنوك من عملاء 15 يوما

باب رزق.. "أوبن داي" لتسويق منتجات صاحبات المشروعات الصغيرة بالشرقية

"الضرائب": التعاون مع "إيتاكس" ساهم في بناء نظام ضريبي متقدم

انطلاق الجلسة الختامية لقمة "ميثاق التمويل العالمى الجديد" فى باريس بمشاركة الرئيس السيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو

ماجد حبته

نحارب الفقر أم تغير المناخ؟

أحمد الصغير

كيف تُهزم الشعوب دون طلقة رصاص؟!

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الأوقاف الفلسطينى يحذر من ازدياد اعتداءات المستوطنين على المساجد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل