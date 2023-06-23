برلمانى: مشاركة الرئيس بقمة "ميثاق التمويل" تؤكد دور مصر فى التعبير عن قضايا الدول النامية

أكد أحمد عاشور عضو مجلس النواب أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الدولية ميثاق التمويل العالمي الجديد وتجري فعالياتها في فرنسا، تعكس عدة أمور ودلالات أبرزها مكانة مصر الاقتصادية في ظل النظام الاقتصادي العالمي الجديد، كأحد الاقتصادات الواعدة التي حققت معدلات نمو كبيرة خلال الفترة الماضية، وذلك رغم التحديات والأزمات العالمية، في ظل نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي والرؤية المصرية القائمة علي توصيات واضحة واسس ثابتة فيما يتعلق بمعدلات النمو والسياسات الاقتصادية المختلفة والمشروعات القومية الكبيرة وتجربة مصر التنموية وتعكس المشاركة التقدير الدولي للاقتصاد المصري والرؤية المصرية فيما يتعلق بتحقيق التنمية وكيفية مواجهة التحديات العالمية المختلفة.

وأضاف النائب أحمد عاشور في بيان له اليوم، أن مشاركة مصر بالقمة الدولية للتمويل، تعكس أيضًا الدور المصري الفاعل في التعبير عن قضايا ومطالب دول العالم النامي، خاصة الدول التي تضررت كثيرًا من الأزمات المتتابعة والمتزامنة ، بالإضافة إلي قضايا كثيرة عبرت عنها مصر مرارًا وتكرارًا، تتعلق بدعم الدول المتقدمة والغنية للدول النامية في مواجهة آثار التغيرات المناخية، والتداعيات السلبية لهذه الآثار.

وأشار إلى أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" في باريس، تعد من أهم الأحداث التي تشهدها المنطقة، حيث تأتي هذه المشاركة تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتعكس أهمية دور مصر في دعم المبادرات الدولية التي تستهدف دعم الدول النامية والأقل نموًا.

وقال الرئيس السيسي إن مصر استضافت قمة الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 27) فى شرم الشيخ، واستهدفت إبراز حجم المشكلة وضرورة تدبير التمويل اللازم لمواجهتها لكى نستطيع التحرك على المستويين الوطنى والدولى، لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.