الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية يراجع الخدمات والمزايا المقدمة للحجاج

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، محمد حسن معاجيني، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمطوفي حجاج الدول العربية؛ لبحث التنسيق فيما يخص خدمات المشاعر المقدسة، ومراجعة كافة الخدمات والمزايا المقدمة للحجاج في المشاعر المقدسة وموقع بعثة حجاج الجمعيات الأهلية في عرفات ومنى، وموقف انتظار السيارات الناقلة للحجاج خلال فترة المشاعر.

وقال رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية إن اللقاء شهد التأكيد على ضرورة توافر كل الخدمات المتعلقة بتقديم وجبات الإعاشة للحجاج والمخيمات المكيفة، وفرش المخيمات بالسجاد، ومراجعة المرافق الخاصة بكل مكاتب الخدمة، موضحًا أنه خلال العام الحالي يوجد ثلاثة مكاتب مطوفين، وتم مراجعة كافة التفاصيل مع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمطوفي حجاج الدول العربية، وتم توجيه الشكر لهم على دورهم في خدمة حجاج دول العالم الإسلامي والدول العربية ومصر على وجه الخصوص.

وأضاف عبدالموجود أنه تنفيذًا لتوجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فإنه يتم بشكل يومي إجراء مراجعة دورية ومعاينة المخيمات التي سيتم تصعيد حجاج الجمعيات بها في مشعر عرفات بيوم التروية الإثنين المقبل، وضرورة التأكد من توافر الخدمات كي يؤدي الحجاج الركن الأعظم في فريضة الحج بسهولة ويسر.

وأشار إلى أن الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية بخير، كما أن هناك حالة متابعة للحجاج من خلال تواجد العيادات الطبية التابعة لبعثة وزارة الصحة طوال الـ24 ساعة، حيث يتم تقديم كافة الاستشارات الطبية وتوقيع الكشف الفوري حال وجود أي شكوى.

وزيرة التضامن مساعد وزيرة التضامن البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية حجاج الدول العربية الشركة القابضة لمطوفي حجاج الدول العربية

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