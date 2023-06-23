القبض على لصي الدراجات النارية في روض الفرج

ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة شخصين لهما معلومات جنائية، يقيمان بمحافظة الجيزة، حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية، قيادة أحدهما وتبين عدم حملهما ثمة تراخيص.

باستجوابهما عن مصدر الدراجة النارية اعترفا بسرقتها بأسلوب "توصيل الأسلاك" حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك، وأقرا بارتكاب 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط جميع الدراجات النارية المستولى عليها بمكان إخفائها.

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات النارية واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.