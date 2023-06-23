الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على لصي الدراجات النارية في روض الفرج

حبس
حبس

ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة شخصين لهما معلومات جنائية، يقيمان بمحافظة الجيزة، حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية، قيادة أحدهما وتبين عدم حملهما ثمة تراخيص.

باستجوابهما عن مصدر الدراجة النارية اعترفا بسرقتها بأسلوب "توصيل الأسلاك" حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك، وأقرا بارتكاب 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط جميع الدراجات النارية المستولى عليها بمكان إخفائها.

باستدعاء المجني عليهم  تعرفوا على الدراجات النارية واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحده مباحث قسم شرطة روض الفرج معلومات جنائية مديرية امن القاهرة بدون لوحات معدنية توصيل الأسلاك

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