الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 328 حالة تعدٍ بالمرحلة الثانية من الموجة الـ21 بالمنوفية

إزالات فورية
إزالات فورية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن أنه تم إزالة 328 حالة تعدٍ ضمن أعمال المرحلة الثانية بالموجة الـ21 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

ووفقًا لتقرير إدارة الأزمات بالديوان العام، وذلك ضمن جهود الدولة المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والتصدى لظاهرة التعدي على الأراضى الزراعية والبناء المخالف حفاظًا على هيبة وحقوق الدولة.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تنفيذ المرحلة الثانية بالموجة والتي انطلقت في الفترة من 27 مايو وحتى 16 يونيو الحالي، ومن المقرر البدء في أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة في الفترة من 24 يونيو حتى 14 يوليو 2023، حيث تم تنفيذ إزالة لـ 79 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة "مباني" بمساحة إجمالية 8740م2، و33 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية (أملاك دولة) بمساحة 1 فدان و11 قيراطًا و16 سهمًا، فيما تم تنفيذ إزالة 123 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 17289م2، كما تم تنفيذ 48 متغيرًا مكانيًا بمساحة إجمالية 4518 مترًا، وإزالة 45 حالة بناء بدون ترخيص بمساحة 5163.5م2.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي حماية الأراضى الزراعية بتقديم الدعم اللازم لتسهيل تنفيذ أعمال الموجة الـ21 لتحقيق المستهدف والمتابعة الدقيقة والمستمرة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لرصد أية تعديات جديدة تحدث بالمخالفة على الأراضي الزراعية وتحرير محاضر التبوير لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى والتصدي بكل حزم لكل أشكال التعديات والإزالة الفورية في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية حفاظًا على حقوق ومقدرات الدولة، فضلاً عن المتابعة الدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية لرصد أية متغيرات بناء تحدث بالمخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين تحقيقًا للصالح العام.

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