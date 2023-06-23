الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تباين ألوان الرايات.. ونسبة الإشغال 25٪ فى بداية "الويك إند" بشواطئ الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

رفعت شواطئ الإسكندرية، اليوم الجمعة، الرايات الخضراء على شواطئ القطاع الغربي، بينما رفعت شواطئ القطاع الغربي والعجمي الراية الحمراء التحذيرية.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، في بيانها اليومي، أن درجة الحرارة اليوم الجمعة بلغت 24 درجة، حيث شهدت شواطئ الإسكندرية طقسًا معتدلًا ونسب إشغال حتي لم تتعد 25% حتى الآن فى شواطئ القطاعين الشرقي والغربي.

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن تزيد نسب الاشغال قبل الثانية عشرة ظهرًا لقضاء المواطنين العطلة الأسبوعية على الشواطئ، لافتة إلى أن شواطئ القطاع الشرقي رفعت الراية الخضراء، كما رفعت  شواطئ القطاع الغربي والعجمي الراية الحمراء.

- استمرار منع نزل المياه في شاطئ النخيل


كما أكدت مصايف الإسكندرية أن شاطئ النخيل ما زال ممنوعًا نزول مياه البحر به، ولم يتم السماح للمواطنين بنزول المياه به حتي الآن حتى انتهاء المستثمر المسئول عن الشاطئ من تنفيذ منظومة التأمين والإنقاذ التي وضعها ويشرف عليها الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

وأهابت الإدارة بالمواطنين الالتزام بالتعليمات والإرشادات المعلنة على طول الشاطئ، حرصًا على سلامتهم.

 

 - تعليمات ومحظورات من الإدارة المركزية للشواطئ


وأكدت الإدارة المركزية على بعض التعليمات والمحظورات على الشواطئ وهي:

-منع الإكرامية، وإذا تعرض المواطن لفرض إكرامية من العامل تواصل فورًا مع الإدارة خلال تواجدك الشاطئ. 
- ليس من حق العامل وضع شمسية أمامك وتواصل معنا في هذه الحالة.

- دورات المياه ووحدات تغيير الملابس مجانا

- عدم إلقاء أكياس المقرمشات وعبوات العصائر وأي مخلفات فى البحر أو عل رمال الشاطئ.

- عدم الخروج من الشاطئ بملابس البحر.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أنه في حالة تعرض مواطن لأي مشكلة التواصل مع المفتشين عن طريق الأرقام التالية:

لشكاوى شواطئ القطاع الشرقى:-
٠١٢٨٩٢٥٢٦٦٨ - ٠١٢٧٠٧٤٦٤٩٠
٠١٥٠١٢٩٧٨٨٨ - ٠١١١٩٥٥٥٩٤٦
لشكاوى شواطئ القطاع الغربي
٠١٢٢٥٢٦٧٢٧٦ - ٠١٢٢٠٠٣٠١٠٣
٠١٢٠٣٩٨٦٣٢٤ - ٠١٢٢٢٢٦٥٠٣٤ 

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شواطئ الإسكندرية الرايات الخضراء الادارة المركزية للسياحة والمصايف العطلة الأسبوعية مصايف الإسكندرية

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