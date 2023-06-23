مدرب حرس الحدود: الهدية المبكرة صعبّت علينا مهمتنا أمام الأهلى

بعث محمد مكي، المدير الفني لفريق حرس الحدود، برسالة تهنئة إلى النادي الأهلي عقب تتويج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على حرس الحدود بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 16 المؤجلة من بطولة الدوري.

وقال مدرب حرس الحدود في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "في البداية أقدم التهنئة للأهلي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف مكي: "واجهنًا فريقًا كبيرًا، ومنحنا له هدية مبكرة صعبّت علينا مهمتنا بعد ذلك، وكان من الصعب العودة بعدما أحرز الأهلي هدفًا مبكرًا".

وتابع: "لاعبو الحرس اجتهدوا على قدر المستطاع، وأقدم لهم الشكر على المجهود الكبير الذي قاموا به خاصةً أن لدي 7 لاعبين يلعبون للمرة الأولى ضد الأهلي وأمام الجماهير".

وأتم تصريحاته: "نعمل في الوقت الحالي على تحديد اللاعبين الذين سيستمرون معنا في الموسم المقبل، ومن سيرحل عن الفريق ومن سيتم تسويقه".